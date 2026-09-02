Stade Rennais Mercato : notre bilan complet d’un été ambitieux mais imparfait !

Le Stade Rennais a vécu un mercato à deux vitesses. Après avoir rapidement bouclé l’essentiel de son recrutement, le club breton a connu une fin de marché plus frustrante, notamment avec les dossiers Djaoui Cissé et Alidu Seidu. Renforcé dans l’axe et impressionnant financièrement, le SRFC n’a toutefois pas totalement corrigé ses faiblesses dans les couloirs. Notre note : 7/10.

Rennes a frappé très fort dès le mois de juillet

Contrairement à plusieurs concurrents de Ligue 1, Rennes n’a pas attendu les dernières heures du mercato pour se renforcer. Dès le début du mois de juillet, six recrues avaient déjà rejoint l’effectif de Franck Haise.

Cette anticipation a permis au technicien rennais de travailler rapidement avec une grande partie de son nouveau groupe. Une stratégie particulièrement appréciable pour un club qui ambitionne de retrouver le podium de Ligue 1.

Au total, le Stade Rennais a investi 36,8 millions d’euros sur le marché. La majorité de cette enveloppe a été consacrée à Eliezer Mayenda, recruté à Sunderland contre 22 millions d’euros.

Bryan Reynolds est arrivé pour 4,6 millions, Gonçalo Oliveira pour 3,5 millions et Arnaud Nordin pour 2,2 millions. Rennes a également obtenu les prêts payants de Charlie Cresswell et Boulaye Dia, respectivement estimés à 2,5 et 2 millions d’euros.

Adrien Thomasson, Issa Soumaré et Nicolas Lemaître ont complété le recrutement sans indemnité de transfert.

Mayenda, le pari majeur de l’été

En déboursant 22 millions d’euros pour Eliezer Mayenda, Rennes a réalisé l’un des investissements les plus importants de son histoire récente.

L’attaquant de 21 ans possède une marge de progression importante et doit devenir l’un des nouveaux visages du projet breton. Mais son utilisation suscite déjà quelques interrogations.

Recruté principalement pour évoluer dans l’axe, Mayenda a été aligné sur le côté droit face au Mans. L’arrivée de Boulaye Dia devrait d’ailleurs pousser Franck Haise à renouveler cette expérimentation.

Le Sénégalais possède les qualités physiques pour apporter de la profondeur et provoquer dans son couloir. Mais cette solution ressemble aussi à une conséquence directe de l’absence d’un véritable ailier créatif recruté durant le mercato.

À 22 millions d’euros, Mayenda sera forcément très attendu. Son adaptation au poste d’ailier pourrait déterminer une partie de la réussite du recrutement rennais.

Cresswell et Thomasson, deux futurs patrons

Les arrivées de Charlie Cresswell et Adrien Thomasson apparaissent comme les deux opérations les plus rassurantes de l’été.

Cresswell doit apporter l’impact, l’agressivité et le leadership qui ont parfois manqué à la défense rennaise la saison dernière. Déjà performant en Ligue 1 avec Toulouse, l’Anglais connaît le championnat et devrait rapidement devenir l’un des cadres de Franck Haise.

Adrien Thomasson représente également une excellente affaire. Recruté libre après son départ du RC Lens, le milieu de 32 ans possède une immense expérience du championnat et une parfaite connaissance des exigences de son nouvel entraîneur.

Son intelligence tactique, son volume de jeu et sa capacité à se projeter devraient immédiatement renforcer l’entrejeu. Sur le papier, Rennes accueille donc deux joueurs capables de devenir de véritables patrons.

Lepaul conservé, la meilleure nouvelle du mercato ?

La prolongation et le maintien d’Estéban Lepaul constituent peut-être la plus belle réussite de l’été rennais.

Dans un marché où les meilleurs éléments de Ligue 1 ont été massivement courtisés, le Stade Rennais est parvenu à conserver son attaquant et à lui envoyer un signal fort.

Lepaul pourra désormais évoluer aux côtés de Boulaye Dia et Mayenda dans une attaque plus riche et complémentaire. Sa présence offre également une certaine continuité à Franck Haise, qui ne souhaitait pas reconstruire l’intégralité de son secteur offensif.

Conserver un joueur important peut parfois valoir autant qu’une recrue. Dans le cas de Lepaul, le SRFC a incontestablement réussi l’un des dossiers prioritaires de son été.

Aït Boudlal, un pari à 40 M€

Rennes a également résisté aux sollicitations concernant Abdelhamid Aït Boudlal. Selon les informations d’Ouest-France, Fulham aurait proposé près de 40 millions d’euros pour recruter le jeune défenseur marocain.

Le SRFC a refusé cette offre considérable et choisi de maintenir sa confiance au joueur, malgré plusieurs erreurs commises la saison dernière.

Cette décision témoigne de la valeur que les dirigeants accordent à son potentiel. Mais elle comporte forcément une part de risque. Après avoir refusé une telle somme, Rennes attend désormais d’Aït Boudlal qu’il franchisse un cap et devienne un titulaire fiable.

S’il confirme, le club pourra viser une vente encore plus importante à l’avenir. Dans le cas contraire, cette offre anglaise pourrait rapidement devenir un immense regret.

Le départ d’Embolo laisse un doute

La vente de Breel Embolo à Atlanta contre 17 millions d’euros représente une opération financière correcte. Elle prive toutefois Rennes d’un attaquant puissant, expérimenté et capable de peser sur les défenses.

Boulaye Dia a été recruté pour reprendre ce rôle. Son prêt payant limite le risque financier et son expérience constitue un atout évident. Mais il devra rapidement retrouver de l’efficacité pour faire oublier l’international suisse.

Le départ d’Embolo peut donc être considéré comme une petite mésaventure. Rennes a récupéré une indemnité intéressante et trouvé un remplaçant, sans avoir la garantie que le secteur offensif soit réellement plus fort.

Cissé et Seidu, les deux échecs de la fin de mercato

La deuxième partie du marché a surtout été marquée par l’incapacité du Stade Rennais à régler les situations de Djaoui Cissé et Alidu Seidu.

Concernant le défenseur ghanéen, aucune piste n’a véritablement avancé durant l’été. Son maintien n’est pas nécessairement problématique sportivement, mais il ne semblait plus totalement intégré au projet initial.

Le dossier Cissé a été encore plus mouvementé. Strasbourg s’est manifesté sans transmettre d’offre ferme, dans un contexte où les relations entre les deux clubs seraient tendues depuis l’épisode Jérémy Jacquet et BlueCo.

La Juventus a ensuite tenté une approche tardive, mais le temps a manqué pour conclure. Djaoui Cissé reste donc à Rennes, avec la nécessité de se remobiliser rapidement.

Franck Haise devra désormais réintégrer pleinement deux joueurs dont un départ semblait possible. Leur gestion pourrait peser sur l’équilibre du vestiaire.

Les ailes, la grande faiblesse du recrutement

Le principal regret du mercato se situe dans les couloirs. Les supporters réclamaient au moins un ailier créatif, capable de provoquer, d’éliminer et d’apporter de l’imprévisibilité au 4-3-3 de Franck Haise.

Arnaud Nordin et Issa Soumaré sont arrivés, mais Rennes ne semble pas avoir recruté ce joueur offensif capable de changer seul le rythme d’une rencontre. Le repositionnement de Mayenda sur le côté droit confirme que toutes les garanties n’ont pas été apportées à ce poste.

La situation est également incertaine chez les latéraux. Bryan Reynolds vient renforcer le côté droit, mais plusieurs joueurs devront nettement élever leur niveau pour accompagner les ambitions du club.

Rennes possède des solutions internes, mais pas nécessairement la certitude d’avoir suffisamment de qualité pour viser le top 3.

Une balance financière impressionnante

Financièrement, le Stade Rennais a parfaitement négocié son été. Les départs ont rapporté environ 96,7 millions d’euros, principalement grâce aux ventes de Jérémy Jacquet à Liverpool pour 63,6 millions, Breel Embolo à Atlanta pour 17 millions et Lilian Brassier à Francfort pour 9,2 millions.

Avec 36,8 millions investis, le club présente une balance positive proche de 60 millions d’euros.

Rennes a donc réussi à renforcer plusieurs secteurs tout en générant un bénéfice considérable. La vente de Jacquet constitue évidemment le chef-d’œuvre financier du mercato breton.

Cette réussite économique n’efface pas les interrogations sportives, mais elle offre au club une marge de manœuvre importante pour les prochains marchés.

Notre note : 7/10

Le Stade Rennais a réalisé un mercato cohérent, ambitieux et remarquablement rentable. Le recrutement rapide, la conservation de Lepaul et les arrivées de Cresswell et Thomasson représentent de véritables réussites.

Le club a également parfaitement valorisé ses joueurs, avec près de 97 millions d’euros encaissés et un bénéfice net sur les transferts proche de 60 millions.

Mais plusieurs regrets empêchent d’attribuer une note supérieure. Les ailes restent insuffisamment renforcées, le départ d’Embolo peut laisser un vide et les dossiers Cissé et Seidu n’ont pas été réglés.

Note finale : 7/10.

Rennes semble mieux armé dans l’axe et possède désormais deux nouveaux patrons potentiels. Pour atteindre le top 3, Franck Haise devra cependant trouver la bonne formule dans les couloirs et transformer un effectif prometteur en une équipe réellement équilibrée.