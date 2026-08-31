PSG : Strasbourg boucle un jackpot à 37,5 M€ en Allemagne !

Le feuilleton Guela Doué touche à sa fin. Le RC Strasbourg et le Bayer Leverkusen ont trouvé un accord pour le transfert du latéral droit ivoirien, qui avait déjà validé cette destination.

Un accord total pour Guela Doué

On vous en parlait samedi : Guela Doué avait choisi de rejoindre le Bayer Leverkusen, où il va retrouver l’ancien Marseillais Loïc Badé, plutôt que de répondre aux sollicitations du PSG. Le dossier connaît désormais une avancée décisive.

D’après les informations de Foot Mercato, confirmant celles de Fabrizio Romano, Strasbourg et Leverkusen ont trouvé un accord à hauteur de 37,5 M€, bonus inclus. L’international ivoirien de 23 ans avait déjà donné son feu vert au club allemand et devrait s’engager dans les prochaines heures.

Une plus-value XXL pour Strasbourg

Arrivé du Stade Rennais contre seulement 6 M€ il y a deux ans, Doué va permettre au Racing de réaliser une nouvelle opération particulièrement lucrative. Le puissant latéral droit deviendra la troisième vente la plus chère de l’histoire du club alsacien, derrière Diego Moreira et Valentin Barco.

Le marché des jeunes défenseurs de Ligue 1 atteint décidément des sommets. Dans le même temps, Rennes aurait repoussé une deuxième offre de 35 M€ de Fulham pour Abdelhamid Aït Boudlal et réclamerait près de 50 M€.

Rennes repousse une deuxième offre de 35 M€ de Fulham pour Abdelhamid Aït Boudlal. Le club réclame près de 50 M€ mais espère avant tout le prolonger. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2094319274961637826

Le Racing dépasse les 200 M€ de ventes

Avec ce nouveau départ, Strasbourg franchit la barre des 200 M€ récupérés grâce à ses ventes estivales. Une somme considérable, même si le chantier sportif reste important pour la direction alsacienne.

Auteur d’une saison pleine, Guela Doué offrait de la puissance, de la polyvalence et un véritable apport offensif, sans négliger ses tâches défensives. Le Racing doit désormais lui trouver un remplaçant à la hauteur.