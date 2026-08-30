OL Mercato : le remplaçant de Fofana ciblé en L2, l’OM et le Stade Rennais valident !

L’OL aurait déjà identifié plusieurs pistes pour anticiper un éventuel départ de Malick Fofana, dont celle menant à l’ailier japonais Keito Nakamura, actuellement à Reims.

L’OL commence déjà à préparer l’après-Malick Fofana. Selon les informations de Santi Aouna, le club rhodanien se serait renseigné sur plusieurs profils susceptibles de remplacer l’international belge, parmi lesquels Keito Nakamura.

Keito Nakamura, une piste séduisante pour l’OL

Le profil du Japonais a de quoi attirer l’attention, et a notamment été associé à l’OM et au Stade Rennais cet été. Âgé de 26 ans, Nakamura évolue au Stade de Reims, où il s’est imposé comme l’un des joueurs offensifs majeurs. La saison 2025-2026 a notamment confirmé son efficacité : il a inscrit 14 buts en 32 matches de Ligue 2.

International japonais, Nakamura possède également une solide expérience de la Ligue 1, avec 11 buts inscrits lors de l’exercice 2024-2025. Son expérience du championnat français pourrait ainsi représenter un avantage pour l’OL.

Un simple renseignement pour le moment

Il convient toutefois de rester prudent : aucune offre de l’OL n’est évoquée à ce stade. Lyon aurait simplement pris des renseignements sur plusieurs joueurs afin d’anticiper le marché en cas de départ de Fofana, qui a refusé l’approche de Hull City, malgré l’intérêt de plusieurs clubs, dont Sunderland.

La piste Nakamura est néanmoins intéressante. Son expérience, sa capacité à évoluer sur les côtés et son efficacité devant le but correspondent à plusieurs qualités recherchées pour compenser une éventuelle perte offensive.

Reste désormais à savoir si cette prise de renseignements débouchera sur une offensive concrète de l’OL dans les prochaines semaines.