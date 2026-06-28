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FRANCE

Stade Rennais Mercato : coup dur pour Haise, un attaquant du Mondial va lui échapper

Par William Tertrin - 28 Juin 2026, 22:40

Si le Stade Rennais suit de très près Keito Nakamura, l’ailier de Reims est également annoncé très proche de Benfica.

Le Stade Rennais fait partie des clubs attentifs à la situation de Keito Nakamura, ailier du Stade de Reims, dont la cote ne cesse de grimper sur le marché européen. Selon plusieurs rumeurs récentes, le profil du joueur japonais plaît en interne au SRFC, qui voit en lui un élément capable d’apporter vitesse, percussion et créativité sur les côtés offensifs. Le club breton ne serait toutefois pas seul sur le dossier.

Benfica aurait pris une longueur d’avance

Selon le compte X @Central_90pt, Benfica aurait pris une longueur d’avance dans les discussions avec Reims, et Mário Branco (directeur sportif de Benfica) était en France pour rencontrer le SDR afin de négocier le recrutement de l’ailier japonais, et les discussions entre les clubs se trouveraient dans une phase très avancée.

Sous contrat avec le Stade de Reims, Nakamura sort d’une saison à 14 buts en Ligue 2, et brille à la Coupe du monde avec déjà 1 but et 1 passe dé sous le maillot du Japon. Un profil qui mériterait de revenir en Ligue 1, mais le Stade Rennais pourrait bien se faire distancer dans ce dossier…

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