Stade Rennais Mercato : Haise a craqué sur un buteur du Mondial 2026

Pour renforcer son attaque, le Stade Rennais aurait également coché le nom de Keito Nakamura.

Le Stade Rennais est sans doute le club de Ligue 1 le plus actif depuis le début du mercato estival. Le club breton a déjà enregistré les arrivées d’Adrien Thomasson, d’Issa Soumaré et de Gonçalo Oliviera, mais souhaiterait encore se renforcer sur toutes les lignes. En attaque, le SRFC tenterait notamment le gros coup Eliezer Mayenda, attaquant de Sunderland.

Rennes et Haise pensent aussi à Nakamura

Si les noms de Lassine Sinayoko (AJ Auxerre), Mohammed Amoura (Worlfsburg), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen), Pablo Pagis (FC Lorient) ou encore Zuriko Davitashvili (ASSE) ont également été évoqués en attaque ces dernières semaines, les dirigeants du Stade Rennais suivraient aussi avec attention la situation de Keito Nakamura, selon le compte X @jonathan35001, insider du club Rouge et Noir.

Présent actuellement à la Coupe du monde 2026 avec le Japon, l’ailier gauche du Stade de Reims réalise un excellent début de tournoi. Buteur et auteur d’une prestation XXL face aux Pays-Bas (2-2) lors de la première journée, il s’est ensuite illustré avec une passe décisive contre la Tunisie (0-4). Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le club champénois, le Japonais est aujourd’hui évalué à 10 millions d’euros par Transfermarkt, mais sa valeur pourrait encore grimper s’il poursuit sur sa lancée lors de ce Mondial.