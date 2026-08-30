OL, Real Madrid Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Karim Benzema !

Karim Benzema va bien quitter Al-Hilal, mais le Ballon d’Or 2022 ne semble pas prêt à raccrocher les crampons. Son avenir pourrait donc encore réserver une grosse surprise.

C’est un nouveau coup de tonnerre dans le dossier Karim Benzema. Après plusieurs semaines de rumeurs, l’attaquant français devrait finalement mettre un terme à son aventure avec Al-Hilal, qu’il avait rejoint en février 2026 après son départ d’Al-Ittihad.

Selon les dernières informations de la presse espagnole, Benzema aurait décidé de poursuivre sa carrière et disposerait déjà de plusieurs propositions. À 38 ans, le Français ne serait donc pas encore décidé à prendre sa retraite, contrairement aux rumeurs qui circulent ces dernières heures.

Cette évolution intervient après une période particulièrement mouvementée en Arabie saoudite. Le départ de Benzema était déjà évoqué depuis plusieurs semaines, notamment en raison de sa situation sportive et de son avenir avec l’équipe de Simone Inzaghi. Le joueur avait pourtant assuré le 21 août dernier qu’il restait à Al-Hilal.

Une retraite finalement écartée ?

C’est probablement l’élément le plus important de cette nouvelle. Alors que certaines informations annonçaient une retraite imminente, Benzema aurait finalement écarté cette possibilité.

Le Français souhaite donc continuer à jouer et étudie désormais ses options. Plusieurs clubs pourraient être intéressés, notamment en Arabie saoudite, alors qu’un retour à Al-Ittihad ou une arrivée à Al-Shabab ont été évoqués.

Sur le terrain, Benzema reste performant : depuis son arrivée à Al-Hilal, il a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives en 16 rencontres, des statistiques qui peuvent évidemment attirer plusieurs prétendants.

L’OL et le Real Madrid attentifs ?

Forcément, cette nouvelle ne laisse pas indifférents les deux clubs qui ont profondément marqué la carrière de Karim Benzema : l’Olympique Lyonnais et le Real Madrid.

Une chose semble toutefois se préciser : Karim Benzema n’aurait pas encore dit son dernier mot. Son départ d’Al-Hilal paraît désormais se confirmer, mais sa carrière pourrait se poursuivre sous de nouvelles couleurs.