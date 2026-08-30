PSG Mercato : Luis Enrique veut encore frapper fort avec deux dernières recrues !

Le PSG pourrait encore accélérer son mercato avec deux dernières recrues ciblées par Luis Enrique.

Le mercato du PSG pourrait connaître un dernier coup d’accélérateur. Alors que le club de la capitale a considérablement avancé dans la gestion de ses départs, Paris n’aurait pas encore totalement fermé la porte aux arrivées.

Selon les informations de ParisTeam, Luis Enrique souhaiterait encore accueillir deux renforts supplémentaires : un joueur offensif et un élément défensif. Deux dossiers seraient travaillés depuis plusieurs semaines, même si leur concrétisation reste particulièrement complexe.

Le PSG veut tenter sa chance jusqu’au bout

Cette volonté s’inscrit dans la logique du mercato parisien, qui vise davantage à renforcer la profondeur de l’effectif qu’à révolutionner une équipe déjà très compétitive. Le PSG a notamment travaillé sur la concurrence à plusieurs postes cet été, une approche que Luis Enrique assume depuis le début de la saison.

Les départs de plusieurs joueurs ont également libéré de l’espace dans l’effectif et dans les finances du club. Le transfert de Bradley Barcola à Liverpool, notamment, va rapporter une somme record au PSG, qui a fait venir Akliouche, Torres, Godts, Digne et le gardien Longoni cet été. De son côté, Ibrahim Mbaye devrait lui aussi quitter Paris pour Aston Villa.

Deux recrues avant la fermeture du mercato ?

Paris aurait donc désormais quelques heures pour tenter de boucler ces deux opérations. Mais aucune garantie n’existe à ce stade : les négociations sont décrites comme complexes et le PSG devra aller vite pour parvenir à ses fins.

Le marché des transferts français fermera mardi 1er septembre à 19h59, ce qui laisse encore un peu de temps au club parisien pour tenter un dernier coup.

Une chose est certaine : le PSG pourrait bien rester actif jusqu’à la dernière minute du mercato.