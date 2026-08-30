Dijon – ASSE : la compo probable des Verts

Ian Cathro a fait ses choix pour le déplacement de l’ASSE à Dijon, lundi soir (20h45). Privé de Jakob Breum, le technicien écossais devrait titulariser Zuriko Davitashvili pour la première fois de la saison et reconduire l’ossature qui a surclassé Grenoble (4-0).

Leader de Ligue 2 après son excellent début de saison, l’ASSE se déplace à Dijon avec l’ambition de poursuivre sur sa lancée. Mais Ian Cathro devra composer sans Jakob Breum. Touché musculairement face à Grenoble (4-0), le Danois est forfait.

« Ce n’est pas grave pour Jakob Breum, mais il est forfait pour cette rencontre. Cette saison est encore longue et nous ne voulons pas prendre de risques le concernant », a expliqué Cathro. Le staff stéphanois espère récupérer son ailier dès le week-end prochain pour la réception de Montpellier.

En Bourgogne, son absence devrait profiter à Zuriko Davitashvili. Entré à la place de Breum contre Grenoble, le Géorgien est le grand favori pour le remplacer dans le onze. Ce serait sa première titularisation de la saison.

Davitashvili avec Ballo et Cardona

Cathro ne devrait pas bouleverser une équipe qui vient d’enchaîner les bonnes prestations. « Une saison, c’est 34 matchs de championnat. On a besoin de tout le monde. Jakob a dû sortir contre Grenoble et on devra faire sans lui à Dijon. Mais d’autres joueurs sont capables de remplir son rôle. Son absence ne va pas fondamentalement changer la façon dont on joue », a-t-il prévenu.

Gautier Larsonneur conservera donc sa place dans les buts. Devant lui, la défense devrait être composée de Kévin Pedro, Julien Le Cardinal, Sohaib Naïr et Maxime Bernauer. Joao Ferreira, victime d’un choc à la tête contre Clermont, n’est pas encore disponible mais pourrait réintégrer le groupe contre Montpellier.

Au milieu, Áron Csongvai et Tamar Svetlin devraient à nouveau être associés. Les deux recrues ont rapidement trouvé leurs marques et sont devenues des éléments importants du dispositif de Cathro.

Devant, Augustine Boakye et Davitashvili devraient occuper les côtés, avec Thierno Ballo en soutien d’Irvin Cardona. Un quatuor offensif qui ne manquera pas d’arguments malgré l’absence de Breum. Ben Old, lui, pourrait effectuer son retour dans le groupe après plusieurs semaines d’absence, mais une titularisation paraît prématurée.

Cathro se méfie beaucoup de Dijon

Sur le papier, l’ASSE partira favorite. Mais Cathro a multiplié les mises en garde avant ce déplacement. « C’est une belle équipe. Elle a un style de jeu bien à elle, et un système de jeu à part qui va nous poser des problèmes différents de ceux que l’on a pu rencontrer jusqu’ici. Cette équipe a des qualités, notamment dans son animation, dans la construction. Et elle a plus de repères que nous. Cela fait 18 mois qu’elle performe. Elle a du vécu. »

Après avoir impressionné face à Grenoble, les Verts devront donc confirmer loin du Chaudron et éviter tout relâchement. Cathro devrait miser sur la continuité pour tenter de conserver la première place.

La compo probable de l’ASSE à Dijon : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Naïr, Bernauer – Csongvai, Svetlin – Boakye, Cardona, Ballo, Davitashvili