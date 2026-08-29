En conférence de presse, Ian Cathro a donné des nouvelles de son groupe à deux jours du périlleux déplacement de l’ASSE à Dijon (20h45).

Ian Cathro s’est présenté en conférence de presse avec plusieurs nouvelles concernant l’effectif de l’ASSE.

Old pourrait faire son retour dans le groupe de l’ASSE !

Alors que les Verts préparent leur déplacement à Dijon, programmé lundi soir à 20h45, l’entraîneur écossais doit toujours composer avec plusieurs incertitudes physiques mais la situation évolue favorablement pour certains joueurs. La principale bonne nouvelle concerne Ben Old. Absent ces dernières semaines, l’ailier néo-zélandais pourrait réintégrer le groupe stéphanois pour le déplacement en Bourgogne. Ian Cathro s’est montré plutôt optimiste à son sujet : « Il est possible que Ben Old soit de retour dans le groupe pour ce déplacement. »

L’entraîneur de l’ASSE précise toutefois qu’une dernière vérification sera effectuée avant de prendre une décision définitive. « La seule chose de différente par rapport à la semaine passée, il faut voir demain, mais Ben Old pourrait réintégrer le groupe. Pour le moment, il a bien répondu à son protocole de retour, il a des chances d’être du déplacement. » Une perspective forcément encourageante pour les Verts.

Breum forfait contre Dijon mais…

En revanche, Jakob Breum ne sera pas du voyage à Dijon. Touché musculairement lors de la large victoire contre Grenoble (4-0), le Danois doit encore patienter avant de retrouver la compétition. Ian Cathro a néanmoins tenu à rassurer concernant l’état de santé de sa recrue estivale : « Ce n’est pas grave pour Jakob Breum, mais il est forfait pour cette rencontre. Cette saison est encore longue et nous ne voulons pas prendre de risques le concernant. »

Le technicien écossais a également insisté sur la volonté du staff de ne pas précipiter son retour : « Jakob Breum ne sera pas là, ce n’est pas grand-chose mais il faut que l’on gère. Pas de grande gravité, on veut le faire reprendre en temps voulu. C’est un choix médical mais ce n’est pas un gros sujet, on le protège. » Breum devrait donc rapidement retrouver le groupe, mais l’ASSE préfère jouer la prudence.

Lamba et Jaber avancent

Autre motif de satisfaction : les situations de Chico Lamba et Mahmoud Jaber évoluent également dans le bon sens. Les deux joueurs poursuivent leur travail afin de retrouver l’intégralité de leurs capacités. Cathro a confirmé leur progression, tout en précisant qu’ils ne sont pas encore prêts à reprendre la compétition : « Chico et Mahmoud avancent mais ne sont pas encore tout à fait prêts. » Le staff stéphanois ne souhaite donc prendre aucun risque avec les deux joueurs.

La programmation du match à Dijon lundi soir a également permis à l’ASSE de bénéficier de quelques jours supplémentaires de préparation. Un délai particulièrement précieux pour un effectif qui a été régulièrement perturbé par les blessures et les retours progressifs depuis le début de saison. Ces quelques jours supplémentaires pourraient notamment permettre à Ben Old de franchir une nouvelle étape dans son protocole de retour. En revanche, Jakob Breum devra patienter encore un peu.