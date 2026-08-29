La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si le Stade Rennais n’a pas abandonné la piste Martin Terrier, un nouvel attaquant de pointe pourrait signer d’ici à la fin du mercato estival.

Le mercato du Stade Rennais pourrait encore réserver quelques surprises. Alors que les dirigeants bretons n’ont pas totalement abandonné l’idée de rapatrier Martin Terrier, un nouvel attaquant pourrait également débarquer en Bretagne dans les prochains jours.

Un nouveau 9 proposé au Stade Rennais

Selon l’insider Jonathan, bien informé sur le mercato, le Stade Rennais étudie actuellement le profil d’un attaquant axial capable également d’évoluer sur le côté droit. Un joueur qui ne figurait pas forcément dans les plans initiaux du club.

« Un attaquant axial pouvant jouer à droite est à l’étude après que son agent l’ait proposé au club. À la base, ce n’était pas un joueur ciblé mais plutôt une opportunité de marché. Voilà à quoi on peut s’attendre à la fin du mercato », a-t-il précisé sur X.

Le Stade Rennais pourrait donc profiter d’une opportunité apparue sur le marché pour renforcer son secteur offensif. Une piste qui pourrait avancer rapidement compte tenu de l’approche de la fermeture du mercato estival.

Terrier toujours dans les plans de Pinault

En parallèle, le dossier Martin Terrier n’est toujours pas totalement refermé. Le Stade Rennais continue de s’intéresser à son ancien attaquant, même si l’opération reste particulièrement compliquée. Le joueur appartient toujours au Bayer Leverkusen et plusieurs obstacles financiers rendent son retour en Bretagne difficile à concrétiser.

François-Henri Pinault resterait toutefois attentif à la situation. Jonathan confirme que le propriétaire rennais est toujours impliqué dans le dossier : « Terrier ? Pinault toujours sur le dossier mais compliqué et vraiment pas certain qu’il soit rennais, enfin on l’espère. » Une déclaration qui résume parfaitement l’état actuel des négociations.

Le Stade Rennais pourrait donc vivre une fin de mercato particulièrement animée. D’un côté, le club rêve toujours d’un retour de Martin Terrier, un joueur qui connaît parfaitement la maison et qui pourrait apporter une véritable plus-value offensive. De l’autre, une nouvelle opportunité de marché pourrait permettre aux dirigeants de recruter un attaquant plus rapidement. Les dernières heures du mercato s’annoncent donc particulièrement intéressantes du côté du Roazhon Park.