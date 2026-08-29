Le FC Barcelone aurait trouvé une solution inattendue pour son poste de numéro 9. En cas d’échec dans le dossier Julián Álvarez, Hansi Flick pourrait définitivement installer Raphinha à la pointe de son attaque.

Le FC Barcelone pourrait finalement ne pas recruter de nouvel avant-centre. Alors que le club catalan travaille toujours sur plusieurs pistes offensives, une solution pourrait déjà se trouver dans l’effectif actuel. Selon Sport, Hansi Flick envisagerait en effet d’installer définitivement Raphinha dans le rôle de numéro 9 si Julián Álvarez ne rejoint pas la Catalogne.

Raphinha, la solution surprise de Flick ?

Cette option n’aurait rien d’improvisé. Depuis plusieurs mois, Hansi Flick travaille sur une nouvelle utilisation de Raphinha. Le Brésilien possède notamment une grande liberté dans le secteur offensif et sa mobilité lui permet de ne pas rester cantonné à une position fixe. Une caractéristique particulièrement appréciée par son entraîneur.

Raphinha est également capable de participer à la construction, de décrocher pour combiner avec ses partenaires et de se projeter rapidement dans la surface. Des qualités qui pourraient lui permettre de répondre aux exigences de Flick au poste d’avant-centre.

Des statistiques qui plaident en sa faveur

Le rendement de Raphinha depuis l’arrivée de Hansi Flick au FC Barcelone est également impressionnant. Sous les ordres de l’entraîneur allemand, l’international brésilien a inscrit 55 buts en deux saisons. Un total qui témoigne de son importance dans le système offensif catalan. Et son début de saison confirme cette efficacité, puisqu’il a déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises. Flick dispose donc d’un joueur qu’il connaît parfaitement et dont les qualités pourraient être exploitées différemment.

Le dossier Julián Álvarez reste évidemment un sujet important pour le FC Barcelone. L’attaquant de l’Atlético de Madrid représente un profil particulièrement apprécié en Catalogne, mais son arrivée ne sera pas forcément simple à boucler. Dans ce contexte, le Barça pourrait choisir de ne pas se précipiter. Plutôt que de recruter un autre numéro 9 dans l’urgence, le club catalan pourrait faire confiance à Raphinha et continuer à développer cette solution en interne. Un choix qui permettrait également de conserver des ressources financières pour d’autres secteurs de l’effectif. Une énorme surprise, mais une solution qui ne manque clairement pas d’arguments.