Les dernières rumeurs autour de la vente du FC Nantes semblent plutôt aller dans le bon sens pour les supporters des Canaris.

Le feuilleton de la vente du FC Nantes connaît un tout nouveau rebondissement. Alors que plusieurs projets de rachat ont émergé ces dernières semaines, un fonds britannique aurait désormais pris une longueur d’avance.

Un fonds britannique prend de l’avance

Selon les informations de Thibaud Vézirian, à prendre avec des pincettes, une seule offre aurait finalement été retenue à ce stade. Elle ne serait liée ni au projet représenté par David Beckham, ni au projet porté par Nicolas Ouédec. Le journaliste évoque un consortium associé à un fonds britannique et affirme qu’une lettre d’intention aurait été signée mercredi soir. Cette information rejoint en partie les éléments évoqués par RMC Sport, qui rapporte également qu’un fonds de pension britannique aurait pris de l’avance dans les discussions autour du FC Nantes.

Il faut toutefois rester extrêmement prudent. La signature d’une lettre d’intention, ou LOI (« Letter of Intent »), constitue une étape dans un processus de négociation. Elle ne garantit absolument pas que la transaction ira jusqu’à son terme. Autrement dit, le FC Nantes n’est pas encore vendu. Les négociations peuvent encore échouer, notamment lors des différentes étapes de vérification et de négociation des conditions définitives. Cette nuance est importante alors que le dossier de la vente du club nantais a déjà connu plusieurs rebondissements par le passé.

Kita de plus en plus ouvert à vendre le FC Nantes ?

L’élément le plus intéressant concerne peut-être davantage la position de Waldemar Kita. Ces dernières semaines, plusieurs sources ont évoqué une lassitude grandissante du propriétaire nantais face à la situation sportive et à la crise que traverse le club. RMC Sport rapporte notamment que la famille Kita serait davantage encline à vendre, tandis que plusieurs projets seraient actuellement étudiés. Emmanuel Merceron reste néanmoins très prudent sur l’information : « Simple étape vers une cession, tout peut encore s’arrêter. On se rappelle du naufrage de Vézirian sur la vente OM donc prudence. Ni le projet Ouédec, ni le projet Beckham ne seraient concernés. »

Une mise en garde logique compte tenu du caractère encore très préliminaire du dossier. Pour les supporters du FC Nantes, cette nouvelle étape pourrait toutefois représenter un véritable motif d’espoir. Après près de vingt ans sous la direction de Waldemar Kita, l’hypothèse d’un changement de propriétaire semble aujourd’hui plus concrète qu’elle ne l’était il y a encore quelques semaines mais il reste un long chemin avant de pouvoir parler de vente officielle. Tant que les négociations ne sont pas finalisées, rien n’est acquis.