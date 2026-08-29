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FRANCE

FC Nantes : le premier onze de Poirier à Guingamp a fuité ! 

Par Bastien Aubert - 29 Août 2026, 08:00
Grégory Poirier (FC Nantes)

Le nouvel entraîneur du FC Nantes Grégory Poirier sera sur le banc pour son premier match à la tête des Canaris à Guingamp (20h).

Le FC Nantes s’apprête à tourner une nouvelle page. Après le départ de Michel Der Zakarian, Grégory Poirier va diriger son premier match à la tête des Canaris ce samedi soir sur la pelouse de Guingamp. 

Poirier change le système du FC Nantes 

La mission est claire : stopper l’hémorragie après trois journées de Ligue 2 et trois défaites consécutives. Pour cette première, le technicien nantais devrait modifier l’organisation de son équipe avec un système en 3-5-2. Selon L’Équipe, Maxime Dupé devrait conserver sa place dans les buts. Devant lui, Frédéric Guilbert et Saïdou Sow sont annoncés dans la défense à trois, avec Tylel Tati pour compléter le trio défensif. 

Au milieu, Johann Lepenant devrait être associé à Ryad Hachem et Wilitty Younoussa. En attaque, Mathieu Cafaro et Herba Guirassy sont pressentis pour débuter. La présence de Guirassy sera particulièrement scrutée. Le jeune Nantais reste en effet suivi sur le marché des transferts et son avenir au club demeure incertain. Malgré les sollicitations dont il fait l’objet, Poirier pourrait donc continuer à lui faire confiance pour cette première rencontre.

Une première déjà capitale

Après trois journées, le FC Nantes est toujours à la recherche de ses premiers points et doit rapidement stopper cette spirale négative. Les Canaris ont successivement chuté contre le Red Star, Laval puis Rodez, avec une dernière défaite particulièrement lourde à la Beaujoire (2-5). Le déplacement à Guingamp représente donc déjà un rendez-vous important pour Poirier.

Le nouvel entraîneur nantais dispose désormais de quelques jours pour imposer ses idées et tenter de remettre son équipe sur les rails. Son premier choix fort pourrait être ce 3-5-2, avec l’objectif de sécuriser une équipe qui a montré trop de fragilités depuis le début de la saison. Le coup d’envoi de Guingamp-Nantes est programmé ce samedi à 20h au stade du Roudourou.

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