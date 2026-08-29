ASSE : une ancienne cible des Verts estampillée PSG prend sa retraite… à 21 ans !

L’ASSE avait quasiment bouclé l’arrivée d’Ayman Kari en janvier 2025, avant de finalement renoncer au dernier moment : un an et demi plus tard, l’ancien grand espoir du PSG a définitivement mis un terme à sa carrière professionnelle.

C’est une trajectoire qui ne manquera pas de surprendre à Saint-Étienne. Ayman Kari, longtemps considéré comme l’un des grands espoirs du centre de formation du Paris Saint-Germain, a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Une décision particulièrement inattendue pour un joueur qui, il y a encore moins de deux ans, était proche de s’engager avec l’ASSE.

En février 2025, les Verts avaient en effet quasiment bouclé l’arrivée du milieu de terrain parisien. Selon L’Équipe, un contrat de trois ans et demi devait être signé avec le joueur, alors âgé de 20 ans.

Mais alors que le transfert semblait acquis, le dossier s’est brusquement effondré le dernier jour du mercato. Ayman Kari n’a finalement jamais rejoint le Forez. À l’époque, plusieurs sources ont évoqué des interrogations autour de son état physique, tandis que l’ASSE, engagée dans une lutte pour le maintien, aurait finalement renoncé à prendre le pari.

L’ASSE avait pourtant envisagé de lui offrir une seconde chance

Le choix stéphanois était loin d’être anodin. Formé au PSG et international français chez les jeunes, Kari sortait de deux prêts au FC Lorient. Le club breton avait d’ailleurs confirmé son deuxième prêt consécutif à l’été 2023.

Malgré un potentiel reconnu, le milieu n’avait jamais réussi à s’installer durablement au plus haut niveau. Son passage à Saint-Étienne aurait pu constituer une véritable opportunité de relancer sa carrière et de découvrir un nouveau projet.

Quelques semaines après l’échec du transfert, l’ASSE avait même été annoncée comme toujours intéressée par le joueur pour l’été suivant. Mais cette deuxième chance n’aura finalement jamais lieu.

Une carrière professionnelle déjà terminée

Après son départ du PSG en 2025, Kari s’est progressivement éloigné du football professionnel. Son dernier match remonte au 24 avril 2024 contre son club formateur. Il ne compte finalement qu’une vingtaine de rencontres professionnelles.

D’après les informations rapportées ces derniers mois, le jeune milieu s’est lassé des exigences du très haut niveau et a choisi de se reconvertir dans un domaine sans rapport avec le football.

Une décision qui donne aujourd’hui une autre dimension au rendez-vous manqué avec l’ASSE. À quelques heures près, les Verts auraient pu être le dernier club professionnel d’Ayman Kari. Au lieu de cela, le joueur a choisi de refermer définitivement le chapitre du football à seulement 21 ans.