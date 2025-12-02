ASSE Mercato : un ancien crack du PSG annoncé chez les Verts est porté disparu !

Formé au PSG et promis à un brillant avenir, le jeune Ayman Kari devait rejoindre l’ASSE l’hiver eernier. ? Dix mois plus tard, il a complètement disparu des radars.

Il y a dix mois, l’avenir du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Ayman Kari, semblait promis à l’ASSE. L’Équipe annonçait même l’arrivée du jeune joueur de 20 ans à Saint-Étienne pour signer un contrat de 3 ans et demi. Ayman Kari s’était même rendu dans le Forez pour finaliser les derniers détails et signer son contrat avec l’ASSE. Mais la visite médicale avait tout changé, le joueur accusant un surpoids conséquent.

Luis Enrique comptait pourtant sur Kari

Ce mardi, L’Equipe donne des nouvelles de Kari. Et révèle que le joueur, passé par Lorient, a mis un terme à sa carrière cet été. « C’est une décision personnelle d’un homme qui s’est rendu compte qu’il n’était pas fait pour ce monde professionnel là », explique un proche. Et L’Equipe ajoute qu’à son retour de Lorient, où il aurait eu du mal avec certaines contraintes liées à l’hygiène alimentaire, Kari accusait 8 à 10 kilos de trop. Luis Enrique voulait lui donner sa chance mais ce surpoids l’en a dissuadé et Kari, envoyé en réserve, a commencé à sécher les séances d’entraînement. Avant de dire stop à l’issue de son contrat, à 21 ans.