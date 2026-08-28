OM Mercato : ça se tend sérieusement pour Paixão et Timber, la raison est surprenante

Alors que l’OM doit encore vendre plusieurs joueurs, les dossiers Igor Paixão et Quinten Timber cristallisent les tensions autour de la stratégie marseillaise.

Le mercato de l’OM entre dans sa dernière ligne droite avec une équation toujours aussi délicate : vendre, vite, mais au meilleur prix. Si le départ de Leonardo Balerdi vers l’AS Rome se précise, les dossiers Igor Paixão et Quinten Timber restent les deux principales sources d’agitation en coulisses.

Paixão, Sunderland toujours en pole mais l’OM veut faire monter les enchères

Igor Paixão est actuellement le dossier le plus brûlant. L’ailier brésilien, recruté à Feyenoord à l’été 2025, dispose d’un intérêt concret de Sunderland, qui a déjà transmis une offre proche des attentes de l’OM. Les discussions se poursuivent, mais Marseille cherche encore à faire jouer la concurrence afin d’obtenir davantage.

C’est ici qu’intervient Unique Sports Group, la société sur laquelle Frank McCourt compte pour accélérer certaines ventes. Selon les informations de L’Équipe, Unique n’a pas travaillé sur l’offre initiale de Sunderland, mais cherche à faire émerger d’autres propositions, notamment en Premier League. L’enjeu est donc aussi celui du mandat et de la commission qui pourrait revenir à l’agence.

La situation est toutefois particulière : Bruno Genesio souhaite pouvoir compter sur son ailier, tandis que la direction cherche avant tout à alléger l’effectif et les finances du club. Une vente de Paixão pourrait donc être déterminante pour la suite du mercato marseillais.

Timber, un départ vers Crystal Palace qui se complique

Autre dossier majeur : Quinten Timber. Arrivé de Feyenoord en janvier pour environ 4,5 millions d’euros, le milieu néerlandais est désormais convoité par Crystal Palace, avec qui les discussions avancent. Le joueur, sous contrat jusqu’en 2030, serait attiré par une expérience en Premier League.

Mais ce transfert est devenu beaucoup plus complexe en coulisses. La question des mandats, des intermédiaires et des commissions aurait notamment créé des tensions entre les représentants du joueur et Unique Sports Group. L’agence anglaise, missionnée par l’OM pour favoriser les ventes, aurait ainsi voulu intervenir dans un dossier déjà suivi par les représentants de Timber.

Ce bras de fer illustre les difficultés rencontrées par Marseille depuis le début de l’été. Grégory Lorenzi a d’ailleurs prévenu que même un départ ne garantirait pas automatiquement l’arrivée d’un nouveau joueur : l’OM doit multiplier les ventes pour dégager suffisamment de marge.

Emerson Palmieri, un nouveau départ possible

Et la liste pourrait encore s’allonger. Selon César Luis Merlo, Emerson Palmieri dispose de plusieurs pistes pour quitter Marseille. La Fiorentina et la Juventus négocieraient pour le défenseur italien, tandis que Santos l’aurait également sondé afin de le rapatrier au Brésil et de le faire évoluer aux côtés de Neymar.

Une éventuelle sortie du latéral de 32 ans permettrait à l’OM de poursuivre son opération de dégraissage. Mais elle renforcerait aussi le casse-tête de Grégory Lorenzi, puisque le club doit désormais trouver le juste équilibre entre recettes, masse salariale et besoins sportifs.

Avec Paixão, Timber et désormais Palmieri dans le viseur des clubs intéressés, les dernières heures du mercato pourraient donc être particulièrement animées à Marseille.