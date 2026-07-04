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OM Mercato : un cador européen prêt à foncer sur un cadre marseillais

Par William Tertrin - 4 Juil 2026, 09:00
Davy Klaassen cherchant à récupérer le ballon dans les pieds d'Emerson Palmieri lors d'OM-Ajax.

La Juventus aurait coché le nom d’Emerson Palmieri en vue du mercato estival. Le latéral gauche de l’OM fait partie des profils étudiés par les dirigeants turinois si Andrea Cambiaso venait à quitter le Piémont.

L’OM pourrait voir l’un de ses cadres attirer les convoitises de la Serie A. Selon les informations du journaliste italien Carlo Nesti, publiées sur Tuttomercatoweb, la Juventus réfléchit à la piste menant à Emerson Palmieri afin de renforcer son couloir gauche en cas de départ d’Andrea Cambiaso.

Le club bianconero prépare plusieurs scénarios pour son mercato et anticipe une éventuelle vente de son international italien, très apprécié sur le marché. Dans cette optique, Emerson figure parmi les solutions envisagées, même si aucun contact concret ni négociation n’ont pour l’instant été évoqués.

Un profil qui coche plusieurs cases

L’ancien joueur de Chelsea conserve une excellente réputation en Italie. Son expérience de la Serie A, où il a notamment évolué sous les ordres de Luciano Spalletti à l’AS Rome, constitue un atout important pour les décideurs turinois.

À 31 ans, Emerson Palmieri présente également l’avantage d’être un joueur expérimenté, capable d’apporter immédiatement des garanties dans un effectif qui pourrait être remanié cet été. La Juventus apprécie notamment sa polyvalence et sa capacité à évoluer dans différents systèmes tactiques.

L’OM reste dans l’attente

Du côté de Marseille, ce dossier n’en est encore qu’au stade des réflexions. Aucune offre n’a été formulée et tout dépendra de l’avenir d’Andrea Cambiaso à Turin. Sans départ du latéral italien, la Juventus ne devrait pas accélérer sur le dossier Emerson Palmieri.

L’OM suit néanmoins la situation avec attention. Arrivé l’été dernier à Marseille, Emerson a réalisé une saison plutôt satisfaisante mais fait partie des joueurs susceptibles de disposer d’une belle cote sur le marché italien. Si la Juventus venait à vendre Cambiaso dans les prochaines semaines, le dossier pourrait rapidement prendre de l’épaisseur.

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