OM Mercato : McCourt a conclu un accord à 80 M€ jusqu’en 2027 !

Sous surveillance de la DNCG et contraint d’assainir ses finances, l’OM doit générer environ 80 M€ de ventes d’ici juin 2027.

L’OM entre dans une phase de mercato encadrée mais stratégique. Selon les informations de RMC Sport, le club phocéen s’est entendu avec la DNCG sur un objectif de 80 millions d’euros de ventes à réaliser avant juin 2027, tout en bénéficiant d’un calendrier étalé sur plusieurs fenêtres de transferts.

Cette flexibilité permet à la direction marseillaise d’éviter une vente précipitée de ses principaux actifs, dans un contexte où la situation financière impose pourtant de fortes contraintes. L’idée est claire : vendre, mais sans fragiliser l’effectif.

Des ventes obligatoires, mais pas un démantèlement

Si l’OM doit équilibrer ses comptes, le club souhaite conserver une ossature compétitive autour de son nouvel entraîneur Bruno Genesio, arrivé avec l’ambition de viser le podium et une qualification en Ligue des champions.

Dans cet esprit, tous les joueurs restent potentiellement concernés par une offre jugée satisfaisante, mais la direction veut éviter un départ massif des cadres en une seule intersaison.

Un mercato centré sur plusieurs “grosses ventes”

Le club espère réaliser au moins trois ventes majeures pour atteindre ses objectifs financiers. Parmi les profils les plus exposés figurent notamment :

Mason Greenwood, très courtisé et évalué à plus de 50 M€ par l’OM. Fenerbahçe pousse pour le recruter, mais Marseille espère voir l’Atlético de Madrid ou la Juventus se positionner, voire une grossse offre d’Arabie saoudite

Pierre-Emile Højbjerg, qui « rêve » de signer dans un grand club italien, mais seule l’Atalanta s’est manifestée

Leonardo Balerdi et Facundo Medina

Timothy Weah et Quinten Timber

D’autres joueurs comme Nayef Aguerd, Amine Gouiri, Hamed Traoré ou Angel Gomes peuvent également susciter de l’intérêt sur le marché.

Une stratégie validée par la DNCG

L’accord trouvé avec la DNCG permet donc à Marseille de garder la main sur le timing des ventes, dans un marché où les acheteurs cherchent à profiter des difficultés financières du club.

L’OM entend ainsi éviter les négociations désavantageuses tout en restant dans les clous des exigences financières, avec une contrainte supplémentaire : l’encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de transferts.