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OM Mercato : le premier transfert de Lorenzi pourrait bientôt être bouclé

Par William Tertrin - 2 Juil 2026, 17:20

Les discussions entre l’OM et le Genoa avanceraient dans le bon sens pour Hamed Junior Traoré.

Après plusieurs jours de rumeurs, le dossier Hamed Junior Traoré semble prendre de l’épaisseur. Selon les informations de Tuttosport, les négociations entre le Genoa et l’OM seraient désormais bien engagées pour un transfert du milieu offensif ivoirien.

Le quotidien italien ajoute que le joueur pourrait s’engager jusqu’en juin 2031 avec le club génois, preuve de la confiance accordée à l’ancien joueur de Sassuolo. Un contrat longue durée qui accompagnerait la volonté du Genoa de construire son projet autour de profils capables d’apporter immédiatement un plus offensivement.

Un transfert plutôt qu’un prêt avec option d’achat ?

Ces nouvelles confirment la tendance observée ces derniers jours. Plusieurs médias italiens, dont Gianluca Di Marzio, faisaient déjà état d’un intérêt concret du Genoa, avec une formule de prêt assortie d’une option d’achat envisagée dans un premier temps. Les discussions entre les deux clubs se poursuivent afin de trouver un terrain d’entente sur les modalités de l’opération.

Pour l’OM, le départ de Traoré permettrait de poursuivre le dégraissage de l’effectif tout en libérant de la masse salariale. De son côté, le joueur de 26 ans pourrait retrouver la Serie A, un championnat qu’il connaît parfaitement après ses passages à Empoli, Sassuolo et Naples.

À ce stade, aucun accord définitif n’a encore été officialisé, mais les différents échos en provenance d’Italie convergent : le Genoa accélère sur le dossier Traoré et les négociations semblent entrer dans une phase décisive.

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