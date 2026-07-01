À peine arrivé à l’OM, Bruno Genesio doit déjà faire face à une première polémique pour le moins inattendue à Marseille.

L’arrivée officielle de Bruno Genesio à l’OM devait marquer le début d’un nouveau cycle sportif. Mais avant même son installation officielle, une polémique totalement inattendue a émergé sur les réseaux sociaux. En cause : un détail repéré sur une campagne de communication liée à la présentation d’un maillot extérieur de l’OM. Sur les visuels diffusés, un mannequin portant la tenue olympienne aurait affiché le mot « Paris » tatoué à l’intérieur du bras.

Un couac rapidement effacé…

Un élément qui n’est pas passé inaperçu auprès des supporters marseillais, toujours très sensibles à la rivalité avec le PSG. Rapidement, la séquence a été commentée, détournée et largement relayée en ligne. Selon les premiers éléments, l’inscription visible aurait été modifiée a posteriori via retouche numérique afin d’éviter toute confusion ou polémique prolongée. Une intervention rapide qui a permis de limiter l’emballement.

Genesio prend la rivalité OM-PSG de plein fouet !

Du côté du club, aucune communication officielle n’a été faite à ce sujet, mais cette situation illustre surtout la sensibilité extrême autour de tout symbole lié à la rivalité OM–PSG, même lorsqu’il s’agit d’un simple détail graphique. Alors que Bruno Genesio s’apprête à prendre ses fonctions, cet épisode anecdotique rappelle à quel point chaque image, chaque publication et chaque détail sont scrutés à Marseille, où la passion ne laisse rien passer.