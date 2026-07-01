À LA UNE DU 1 JUIL 2026
[22:00]ASSE Mercato : les dessous de l’arrivée de Ian Cathro révélés, quel désavoeu pour Montanier !
[21:40]RC Lens Mercato : une révélation de la Coupe du Monde laisse d’immenses regrets aux Sang et Or 
[21:20]ASSE Mercato : la future recrue d’Ian Cathro a été validée, c’est un attaquant !
[21:00]OM : une polémique signée Paris vient déjà perturber l’arrivée de Genesio
[20:40]FC Nantes Mercato : la tête de Benhattab déjà mise à prix ?
[20:20]Stade Rennais : dès la reprise, Haise lâche 3 énormes indices sur la suite du mercato !
[20:00]ASSE : l’arrivée inédite d’une pointure bouclée en catimini pour Ian Cathro !
[19:57]Angleterre – RD Congo (2-1) : Harry Kane voit double et envoie les Three Lions en 8es de finale
[19:40]PSG Mercato : Campos a bouclé un dossier totalement inattendu à Barcelone
[19:20]ASSE : un énorme scandale éclabousse les débuts d’Ian Cathro 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : une polémique signée Paris vient déjà perturber l’arrivée de Genesio

Par Bastien Aubert - 1 Juil 2026, 21:00
Bruno Genesio (OM)

À peine arrivé à l’OM, Bruno Genesio doit déjà faire face à une première polémique pour le moins inattendue à Marseille. 

L’arrivée officielle de Bruno Genesio à l’OM devait marquer le début d’un nouveau cycle sportif. Mais avant même son installation officielle, une polémique totalement inattendue a émergé sur les réseaux sociaux. En cause : un détail repéré sur une campagne de communication liée à la présentation d’un maillot extérieur de l’OM. Sur les visuels diffusés, un mannequin portant la tenue olympienne aurait affiché le mot « Paris » tatoué à l’intérieur du bras. 

Un couac rapidement effacé…

Un élément qui n’est pas passé inaperçu auprès des supporters marseillais, toujours très sensibles à la rivalité avec le PSG. Rapidement, la séquence a été commentée, détournée et largement relayée en ligne. Selon les premiers éléments, l’inscription visible aurait été modifiée a posteriori via retouche numérique afin d’éviter toute confusion ou polémique prolongée. Une intervention rapide qui a permis de limiter l’emballement.

Genesio prend la rivalité OM-PSG de plein fouet !

Du côté du club, aucune communication officielle n’a été faite à ce sujet, mais cette situation illustre surtout la sensibilité extrême autour de tout symbole lié à la rivalité OM–PSG, même lorsqu’il s’agit d’un simple détail graphique. Alors que Bruno Genesio s’apprête à prendre ses fonctions, cet épisode anecdotique rappelle à quel point chaque image, chaque publication et chaque détail sont scrutés à Marseille, où la passion ne laisse rien passer.

https://twitter.com/OManiaque/status/2071628028208116002
OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot