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ASSE Mercato : la future recrue d’Ian Cathro a été validée, c’est un attaquant !

Par Bastien Aubert - 1 Juil 2026, 21:20
Killian Corredor (Darmstadt)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

En pleins premiers tours de roue à l’ASSE, Ian Cathro peut compter sur le soutien des supporters pour valider sa première piste du mercato estival.

Le mercato stéphanois commence à s’accélérer. Alors que Ian Cathro découvre progressivement son groupe, l’ASSE travaille déjà sur le renforcement de son secteur offensif, avec une piste qui prend de l’épaisseur : Killian Corredor.

Corredor fait fureur chez les supporters 

Selon La Voix des Verts, l’ancien attaquant de Rodez, aujourd’hui en Allemagne, serait en discussions avancées avec le club du Forez. Un retour en France ne serait pas exclu pour le joueur de 25 ans, qui pourrait être séduit par le projet stéphanois et un rôle important dans le nouveau cycle lancé par Cathro.

Le profil du joueur semble en tout cas convaincre une partie des supporters. Un sondage publié par But! indique que 59,5 % des votants estiment que Corredor serait une bonne recrue pour les Verts, contre 40,5 % d’avis défavorables.

L’ASSE en pleins pourparlers ?

Un signal plutôt positif pour une direction sportive qui cherche à renforcer un secteur offensif jugé irrégulier la saison passée. Polyvalent et capable d’évoluer dans plusieurs registres offensifs, Corredor représenterait une option intéressante dans la rotation.

Reste désormais à savoir si les discussions en cours aboutiront à un accord entre les différentes parties. Le joueur de Darmstadt, lui, ne serait pas fermé à un retour en Ligue 2, où il s’était déjà illustré sous les couleurs de Rodez. Dans un mercato encore long et incertain, l’ASSE pourrait donc rapidement enregistrer un premier renfort offensif, symbole du nouveau cycle voulu par Ian Cathro.

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