PSG : Luis Enrique prévient Paris, la concurrence ne se limite pas à Lens

Battu par le RC Lens (1-0) lors du Trophée des Champions, le PSG démarre sa saison 2026-2027 par un revers. Luis Enrique refuse toutefois de réduire la lutte pour le titre aux seuls Sang et Or et désigne plusieurs autres menaces.

Le revers face à Lens digéré sans excuse

On vous en parlait après la rencontre : Luis Enrique avait refusé d’accabler ses joueurs malgré ce premier coup d’arrêt. Le technicien espagnol a également profité de sa conférence de presse pour fixer le décor d’une Ligue 1 qu’il imagine disputée.

Le scénario du match a notamment été marqué par l’expulsion du jeune défenseur lensois Kyllian Antonio. Une décision jugée incontestable par l’ancien arbitre Saïd Ennjimi.

Le rouge de Kyllian Antonio est « largement justifié ». Selon Saïd Ennjimi, le tacle du Lensois n’est pas maîtrisé, avec un pied décollé du sol et en retard. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2089253393995100291

Monaco, Marseille et Lille également cités

Interrogé sur la capacité du RC Lens à s’installer comme un concurrent sérieux du PSG, Luis Enrique a élargi le débat. Comme le rapporte l’analyse consacrée aux rivaux de Paris, l’ancien sélectionneur de l’Espagne n’écarte aucune menace.

« Si l’on pense à ce qu’ils ont fait l’an passé, ce sera un adversaire difficile. Plus Monaco, Marseille, Lille et tous les autres, c’est un championnat difficile. Il faut être performant pour gagner ce championnat », a prévenu l’entraîneur parisien.

Un statut de favori à assumer

Le PSG conserve naturellement une longueur d’avance grâce à la profondeur de son effectif et à son expérience des grands rendez-vous. Mais Luis Enrique tient déjà à écarter tout excès de confiance : Paris sera attendu partout et sa marge d’erreur pourrait être réduite.

La victoire lensoise constitue ainsi un premier avertissement. Le champion de France reste le grand favori à sa succession, mais Monaco, l’OM, le LOSC et le RC Lens entendent profiter du moindre ralentissement parisien.