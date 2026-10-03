OM : Genesio n’enraye toujours pas la mauvaise série marseillaise

Déjà battu à quatre reprises lors des cinq premières journées de Ligue 1, l’OM n’a pas profité de la trêve internationale pour retrouver le sourire. Même largement remaniée, l’équipe de Bruno Genesio s’est inclinée face à Montpellier en match amical (0-1).

Montpellier punit l’OM en fin de rencontre

Le début de saison compliqué de l’Olympique de Marseille se poursuit. Opposé au Montpellier HSC ce samedi dans le cadre d’un match amical, le club phocéen a concédé une nouvelle défaite (0-1). La rencontre s’est déroulée à huis clos au stade Francis-Turcan de Martigues.

Longtemps indécise, cette opposition a basculé à la 79e minute. Nicolas Pays a inscrit l’unique but du match et offert la victoire au pensionnaire de Ligue 2. Le résumé de la rencontre publié par Foot Mercato confirme ce nouveau résultat négatif pour les Marseillais.

Genesio a largement fait tourner

Privé de plusieurs internationaux, Bruno Genesio a profité de ce rendez-vous pour procéder à un large brassage de son effectif. Le technicien marseillais a notamment accordé du temps de jeu à plusieurs jeunes éléments de la maison phocéenne.

L’OM ne s’est toutefois pas présenté sans expérience. Jeffrey de Lange, Emerson, Tochukwu Nnadi, Igor Paixao et Neal Maupay étaient titulaires au coup d’envoi. Cela n’a pas suffi pour faire la différence face à l’équipe entraînée par Zoumana Camara.

La rencontre n’a par ailleurs bénéficié d’aucune retransmission. L’absence de public et de médias avait été annoncée avant le match, organisé dans la plus grande discrétion à Martigues.

Le match amical entre l’OM et Montpellier ne sera pas diffusé. Aucune retransmission n’est prévue pour cette rencontre disputée à huis clos. — @LaMinuteOM_ https://twitter.com/LaMinuteOM_/status/2105703741299323077

Une dynamique toujours aussi inquiétante

Si le résultat d’un match amical doit forcément être relativisé, il ne permet pas à l’OM de sortir de sa mauvaise spirale. Après un mercato achevé sans la moindre recrue et marqué par plusieurs ventes importantes, Marseille a perdu quatre de ses cinq premiers matches de Ligue 1.

Cette défaite face à une formation évoluant à l’échelon inférieur alourdit donc un peu plus le climat autour du club. Genesio espérait surtout maintenir ses joueurs en rythme et offrir une répétition aux éléments moins utilisés depuis le début de la saison. Le bilan comptable de cette parenthèse reste malgré tout négatif.

L’ESTAC comme prochain test

L’OM devra rapidement tourner la page. Les Phocéens reprendront le championnat dimanche prochain sur la pelouse de l’ESTAC, avec l’objectif d’enrayer enfin leur série de défaites et de lancer véritablement leur saison.

Montpellier retrouvera de son côté la Ligue 2 dès le 9 octobre avec la réception de Grenoble. Pour les Héraultais, cette victoire obtenue grâce à Nicolas Pays constitue une préparation idéale avant le retour aux affaires courantes.