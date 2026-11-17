La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

En fin de contrat à l’OM en fin de saison, Amine Harit (29 ans) ne sera pas retenu au prochain mercato hivernal.

La situation d’Amine Harit a considérablement évolué à l’OM. Mis à l’écart sous Roberto De Zerbi, le joueur de 29 ans a retrouvé une place importante dans la rotation depuis l’arrivée de Bruno Genesio.

La DNCG pourrait pousser l’OM à vendre Harit en janvier

Cette renaissance sportive pourrait pourtant ne pas suffire à garantir son avenir à Marseille. Selon Foot Marseillais, l’OM ne compterait pas retenir son milieu offensif en cas d’offre satisfaisante lors du prochain mercato hivernal. Derrière cette éventuelle décision se cache un contexte financier particulièrement important. Le club phocéen doit réaliser des ventes cet hiver afin de répondre aux exigences de la DNCG, devant laquelle il doit passer début décembre.

Dans ces conditions, récupérer quelques millions d’euros grâce au transfert d’un joueur dont le contrat arrive à échéance en juin 2027 pourrait représenter une opportunité intéressante pour les dirigeants marseillais. L’idée serait donc de profiter de la prochaine fenêtre de transferts pour valoriser Harit, plutôt que de prendre le risque de voir sa valeur diminuer à mesure que son contrat approche de son terme.

Un choix délicat pour Genesio à l’OM

Sur le plan sportif, un éventuel départ d’Amine Harit ne serait toutefois pas sans conséquences. Le milieu offensif de l’OM est redevenu un élément important sous Bruno Genesio, au moment où l’équipe semble avoir trouvé un certain équilibre. Son départ obligerait donc l’entraîneur marseillais à revoir ses options offensives.

Un dilemme se dessine entre les impératifs économiques du club et la volonté de conserver un joueur qui retrouve progressivement son meilleur niveau. Pour l’heure, rien n’est définitivement acté. L’avenir d’Harit dépendra notamment des offres reçues par l’OM et de la marge de manœuvre accordée par la DNCG. Mais une chose semble se dessiner : malgré son retour en forme, le Marocain pourrait bien être l’un des dossiers chauds du mercato hivernal marseillais.