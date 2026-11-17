Le maire de Marseille Benoît Payan a fait quelques révélations sur l’implication de Rodolphe Saadé et son entreprise CMA CGM, sponsor maillot de l’OM.

L’avenir de l’OM continue d’alimenter les fantasmes autour d’un possible changement de propriétaire. Alors que le nom de Rodolphe Saadé revient régulièrement dans les discussions sur une éventuelle vente du club, Benoît Payan a livré des éléments intéressants sur l’homme d’affaires et son entreprise, CMA CGM, sponsor maillot de l’OM. Des déclarations qui pourraient bien ramener certains supporters à la réalité concernant un éventuel rachat.

CMA CGM, un géant soumis aux aléas du marché maritime

Invité de l’excellente émission « Ils font Marseille », le maire de Marseille n’a pas seulement adressé des piques à Frank McCourt. Il a également évoqué, plus discrètement, l’implication de Rodolphe Saadé dans la cité phocéenne. Selon Benoît Payan, le patron de CMA CGM est un homme d’affaires particulièrement discret, brillant, qui conserve une forme de reconnaissance envers Marseille pour l’avoir accueilli après son départ forcé du Liban. Une relation qui expliquerait notamment ses investissements dans la ville, et pas uniquement son engagement auprès de l’OM. De quoi rappeler que l’attachement de Saadé à Marseille ne se résume pas à une éventuelle opération de rachat du club. Mais c’est surtout le discours de Benoît Payan sur la situation économique de CMA CGM qui mérite l’attention.

Si l’entreprise affiche actuellement des résultats très importants, le maire rappelle que le secteur du transport maritime reste particulièrement exposé aux fluctuations du marché. Il a notamment expliqué que les bénéfices de l’armateur pouvaient fortement varier d’une période à l’autre, rendant délicate toute comparaison avec d’autres secteurs économiques. Pour illustrer son propos, il a tenu des mots très clairs : « La CMA CGM n’est pas une entreprise comme un autre, qui fait des bénéfices ad vitam aeternam. On ne peut pas traiter un armateur comme on traite un gazier ou un pétrolier. La CMA CGM a été dans le rouge plusieurs fois dans son histoire parce qu’on a un prix qui est cyclique voire contre-cyclique. Aujourd’hui, Saadé gagne énormément d’argent mais peut-être que dans deux ans ou dans six mois, il va en perdre. Si on décidait de le taxer comme une entreprise normale, on la ferme la boîte. Nous, on perd la CMA CGM et la France perd sa souveraineté maritime. »

Un rachat de l’OM par Saadé loin d’être une évidence ?

Cet avertissement met en lumière les particularités du modèle économique de CMA CGM. Pour Benoît Payan, la prospérité actuelle du groupe ne garantit donc pas des revenus toujours aussi élevés dans les années à venir. Ces déclarations pourraient refroidir les supporters marseillais qui voient en Rodolphe Saadé le candidat idéal pour reprendre l’OM à Frank McCourt. La puissance de CMA CGM et son implantation locale alimentent régulièrement les spéculations, mais la réalité économique évoquée par le maire invite à davantage de prudence.

Romain Canuti, journaliste au Phocéen, a d’ailleurs retenu cette dimension des propos de l’élu : « Je trouve Benoit Payan très bon sur Rodolphe Saadé et CMA CGM, pour ceux qui fantasment sur un avenir à l’OM, on comprend bien la réalité du terrain. » En clair, la réussite actuelle de CMA CGM ne suffit pas à faire de Rodolphe Saadé un futur propriétaire évident de l’OM. Aucune décision de rachat n’est annoncée et les propos de Benoît Payan ne constituent pas une confirmation d’un projet en ce sens. Mais ils rappellent une chose essentielle : derrière les ambitions et les fantasmes des supporters, un éventuel rachat de l’OM dépendrait aussi de réalités économiques bien plus complexes.