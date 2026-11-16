OM Mercato : une demande complètement folle venue d’Espagne !

Un nouveau départ majeur se profile à l’Olympique de Marseille ! Alors que le club phocéen cherche à alléger sa masse salariale, le FC Séville aurait fait de Pierre-Emile Højbjerg sa grande priorité pour le mercato hivernal. Mais le club espagnol n’aurait pas l’intention de dépenser une fortune pour récupérer l’international danois. Une proposition assez surprenante pourrait prochainement arriver sur le bureau de Stéphane Richard !

Le mercato hivernal s’annonce particulièrement mouvementé à l’OM. Si les dirigeants marseillais espèrent obtenir le feu vert de la DNCG pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio, ils pourraient également être contraints de se séparer de plusieurs joueurs importants afin d’assainir les finances du club.

Et parmi les dossiers les plus chauds figure celui de Pierre-Emile Højbjerg. Déjà proche d’un départ lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain danois pourrait finalement faire ses valises dès janvier.

Selon les informations du média espagnol Orgullobiri, le FC Séville aurait fait de l’ancien joueur de Tottenham sa priorité absolue pour renforcer son entrejeu. Une piste qui répondrait parfaitement aux attentes du directeur sportif andalou José Ignacio Navarro, à la recherche d’un joueur physique, expérimenté et capable d’apporter du leadership.

Mais c’est surtout la formule envisagée par le club espagnol qui pourrait surprendre les dirigeants olympiens.

Séville veut Højbjerg, mais sans payer immédiatement !

Plutôt que de formuler une offre de transfert classique, le FC Séville envisagerait de proposer un prêt de six mois assorti d’une option d’achat pour Pierre-Emile Højbjerg.

Une opération qui permettrait au club andalou de récupérer immédiatement le milieu de terrain de 31 ans tout en repoussant un éventuel investissement définitif à l’été prochain.

Dans ce scénario, Séville prendrait en charge une partie du salaire du Danois jusqu’à la fin de la saison. Un élément loin d’être anodin puisque Højbjerg percevrait environ 500 000 euros mensuels à Marseille, ce qui en fait l’un des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif.

Une économie salariale qui pourrait séduire une direction olympienne déterminée à réduire ses dépenses. Mais cette proposition présente également un inconvénient majeur : elle ne garantirait aucune rentrée d’argent immédiate liée au transfert.

D’autant que Marseille aurait pu récupérer près de 15 millions d’euros pour son milieu de terrain l’été dernier, lorsqu’un départ vers la Premier League était envisagé.

Genesio pourrait perdre un leader, la Juventus et la Fiorentina à l’affût !

Pour Bruno Genesio, le départ de Pierre-Emile Højbjerg constituerait un véritable coup dur. Le milieu danois apporte une expérience précieuse et reste l’un des leaders du vestiaire marseillais.

Mais les impératifs financiers pourraient prendre le dessus sur les considérations sportives.

L’OM préparerait en effet une importante réduction de sa masse salariale pour l’été prochain. Dans cette perspective, se séparer d’un joueur aussi coûteux pourrait représenter une opportunité pour la direction, même si Genesio souhaiterait le conserver.

Le dossier est toutefois loin d’être bouclé. Avant de passer à l’action, le FC Séville devrait lui-même vendre un ou deux joueurs afin de pouvoir assumer la rémunération du Danois.

Et les Andalous ne sont pas seuls sur le coup ! La Juventus Turin et la Fiorentina surveilleraient également la situation de Højbjerg, ce qui pourrait permettre aux dirigeants marseillais de faire jouer la concurrence pour obtenir une proposition plus avantageuse.

Reste désormais à savoir si Stéphane Richard et son équipe accepteront l’idée d’un prêt avec option d’achat ou privilégieront un transfert définitif afin de renflouer immédiatement les caisses du club.

Une chose est sûre : alors que l’OM espère renforcer son effectif cet hiver, Bruno Genesio pourrait paradoxalement voir l’un de ses principaux cadres quitter le navire. Et avec plusieurs prétendants à l’affût, le feuilleton Højbjerg pourrait rapidement s’accélérer !