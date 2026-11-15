OM Mercato : ça sent très mauvais pour Gouiri, des offres vont tomber !

En pleine forme dans les rangs de l’OM, Amine Gouiri (26 ans) pourrait quitter le club phocéen au prochain mercato hivernal.

Amine Gouiri pourrait devenir l’un des dossiers chauds de l’OM lors du prochain mercato hivernal. Avec sept buts et trois passes décisives en dix rencontres de Ligue 1, l’attaquant algérien affiche des statistiques particulièrement convaincantes.

« Des offres qui vont tomber pour Gouiri »

En pleine confiance, il s’est imposé comme un élément offensif important du dispositif marseillais. Mais cette efficacité pourrait aussi avoir un revers : celle de susciter l’intérêt de formations plus puissantes financièrement et sportivement. Sur Massilia Zone, Lilian n’a pas caché son inquiétude concernant la situation de l’attaquant. Son analyse laisse entendre que le mercato de janvier pourrait être animé autour du numéro 9 marseillais : « Gouiri ? Ça sent mauvais pour l’OM… Il y a des offres qui vont tomber. Il peut être le numéro 9 bis d’un très gros club. Je pense sérieusement que, s’il est entouré de très bons joueurs, ça peut être quelque chose. »

L’intervenant imagine donc Gouiri dans un rôle de doublure de luxe au sein d’une très grosse équipe. Un statut qui pourrait séduire certains clubs à la recherche d’un attaquant capable d’apporter immédiatement, sans forcément être titulaire indiscutable. Sa polyvalence et son efficacité devant le but constituent des arguments intéressants sur le marché. Attention toutefois : cette sortie relève d’une anticipation. Aucune offre officielle ni négociation concrète n’est évoquée dans les éléments disponibles. Il serait donc prématuré d’affirmer que l’OM est déjà en passe de perdre son attaquant.

Un contrat à l’OM jusqu’en 2029 mais une valeur qui attire

L’OM dispose malgré tout d’une position contractuelle intéressante. Amine Gouiri est lié au club jusqu’en juin 2029. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 30 millions d’euros. Un montant indicatif, qui ne correspond pas nécessairement au prix que réclamerait l’OM en cas de sollicitations.

Le club phocéen aurait surtout de bonnes raisons sportives de vouloir conserver son joueur. Avec sept réalisations et trois passes décisives en dix journées de championnat, Gouiri apporte une efficacité précieuse à l’attaque marseillaise. Le voir partir en plein milieu de saison représenterait forcément un choix important, d’autant que remplacer un joueur aussi productif en janvier n’est jamais simple.

Reste à savoir si des prétendants passeront réellement à l’action et si leurs propositions seront suffisamment élevées pour faire réfléchir la direction olympienne. Pour l’instant, le danger est annoncé, mais le dossier n’est pas officiellement ouvert. Les prochaines semaines pourraient néanmoins être décisives pour l’avenir de Gouiri à Marseille.