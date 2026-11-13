OM : bonne nouvelle avant le passage devant la DNCG ! 

Si le passage de l’OM devant la DNCG est redouté en décembre, la pire nouvelle possible semble d’ores et déjà écartée.

L’OM peut souffler… au moins un peu. Alors que le prochain passage devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), prévu début décembre, suscite de nombreuses inquiétudes, une menace particulièrement redoutée semble aujourd’hui écartée : celle d’une rétrogradation administrative en Ligue 2.

Une rétrogradation en Ligue 2 ne serait plus une menace pour l’OM

La situation financière du club reste néanmoins sous surveillance et le mercato hivernal pourrait encore être fortement contraint. Mais selon Nicolas Filhol, plusieurs scénarios sont envisageables sans aller jusqu’à la sanction la plus extrême. Le journaliste de Football Club de Marseille a expliqué que la rétrogradation en Ligue 2 ne faisait pas partie des scénarios qu’il envisageait pour ce prochain rendez-vous.

Une précision importante alors que cette hypothèse avait été évoquée dans certaines discussions autour de la situation olympienne. Attention toutefois : aucune décision officielle de la DNCG n’a encore été rendue pour ce passage de décembre. Il s’agit donc d’une analyse du journaliste, et non d’une garantie donnée par l’instance financière.

Trois scénarios pour encadrer le mercato de l’OM

Nicolas Filhol a surtout détaillé les différentes contraintes auxquelles l’OM pourrait être confronté. Le premier scénario serait le maintien de l’encadrement de la masse salariale. Une mesure qui limiterait la capacité du club à offrir de nouveaux contrats ou à augmenter les rémunérations. Deuxième possibilité : l’obligation de vendre avant de pouvoir recruter. Dans ce cas, les dirigeants marseillais devraient d’abord réaliser des départs pour dégager des marges de manœuvre. Enfin, la DNCG pourrait renforcer les restrictions pesant sur le recrutement olympien.

Le journaliste de Football Club de Marseille a également rappelé le changement de stratégie de Frank McCourt : « Avant, il assumait les pertes avec des garanties financières, des apports réguliers d’argent entre 30 et 100 millions d’euros par an. Maintenant, il ne veut plus combler le déficit. Le club doit être autonome donc il doit mettre en place cette politique d’austérité, on l’a vu cet été avec zéro recrue, chose qui n’arrive jamais et encore moins à l’OM. » Une déclaration qui résume le problème marseillais : le club doit poursuivre son redressement financier sans compromettre ses ambitions sportives.

Genesio espère conserver ses meilleurs joueurs à l’OM

Cette situation place forcément Bruno Genesio dans une position délicate. L’entraîneur de l’OM aimerait pouvoir compter sur son groupe actuel pour poursuivre la saison dans les meilleures conditions. Les noms d’Igor Paixão et de Pierre-Emile Højbjerg circulent notamment parmi les joueurs susceptibles de faire l’objet de discussions en cas de nécessité de vendre. Mais le technicien espère surtout que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi réussiront à préserver les éléments importants de son effectif.

Nicolas Filhol estime d’ailleurs que Genesio pourrait accepter une situation sans mouvement au mois de janvier : « Je pense que Bruno Genesio pourrait lui se satisfaire d’un statu quo avec zéro départ et zéro arrivée. » Ce serait évidemment le scénario presqu’idéal pour le staff, qui éviterait de perdre des joueurs importants en pleine saison sans pouvoir les remplacer. Mais tout dépendra des exigences de la DNCG et des garanties que la direction sera en mesure de présenter. Le rendez-vous de décembre reste donc déterminant.