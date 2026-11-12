OM Mercato : ça chauffe pour un cadre de Genesio !

Courtisé en Italie, Pierre-Emile Højbjerg est plus que jamais l’un des dossiers à suivre du prochain mercato hivernal de l’OM, avec la Juventus et la Fiorentina sur les rangs.

Le dossier Pierre-Emile Højbjerg est toujours autant d’actualité dans le mercato marseillais. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina souhaite revenir à la charge pour recruter le milieu de terrain danois. Mais la Viola devra désormais composer avec un concurrent de poids : la Juventus Turin.

La Vieille Dame apprécierait particulièrement le profil de l’international danois, notamment son expérience, son leadership et sa capacité à apporter de l’équilibre dans l’entrejeu. Un intérêt auquel le joueur ne serait pas insensible.

Un départ à 15 millions d’euros envisageable pour l’OM ?

Du côté de Marseille, cette offensive italienne pourrait représenter une opportunité financière intéressante. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2028, Højbjerg pourrait être valorisé aux alentours de 15 millions d’euros. Un montant qui permettrait au club phocéen de récupérer des liquidités tout en allégeant potentiellement sa masse salariale.

Le contexte financier marseillais pourrait d’ailleurs peser dans la balance. L’OM doit réaliser des ventes lors du mercato hivernal pour répondre à ses engagements financiers. Le Danois fait partie des joueurs susceptibles de rapporter une indemnité importante.

Reste désormais à connaître la position définitive des dirigeants olympiens et surtout celle du joueur. Une chose est certaine : le mercato de janvier pourrait réserver un dossier Højbjerg particulièrement animé à Marseille.