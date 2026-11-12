À LA UNE · OM
EXCLU BUT!RC Lens : c’est officiel, cet ancien coach de l’OM ne remplacera pas Cahuzac
INFO BUT!RC Lens : un poids lourd de L1 met le paquet pour détourner Pierre Sage de Lens
OM Mercato : ça chauffe pour un cadre de Genesio !
OM : un nouvel OVNI marseillais flambe à l’international, le Stade Rennais craque !  
EXCLU BUT!RC Lens : c’est officiel, cet ancien coach de l’OM ne remplacera pas Cahuzac
INFO BUT!RC Lens : un poids lourd de L1 met le paquet pour détourner Pierre Sage de Lens
OM, Stade Rennais : le retour de Steve Mandanda se précise 
OM : un mariage avec Saadé et CMA CGM bouclé avant la DNCG ?
EXCLU BUT!RC Lens : c’est officiel, cet ancien coach de l’OM ne remplacera pas Cahuzac
INFO BUT!RC Lens : un poids lourd de L1 met le paquet pour détourner Pierre Sage de Lens
OM Mercato : malgré la DNCG, Genesio attend ces 3 renforts en janvier ! 
OM : la DNCG fait planer la menace d’une rétrogradation en L2 sur Marseille
EXCLU BUT!RC Lens : c’est officiel, cet ancien coach de l’OM ne remplacera pas Cahuzac
INFO BUT!RC Lens : un poids lourd de L1 met le paquet pour détourner Pierre Sage de Lens
OM : avant la DNCG, McCourt a touché le gros lot ! 
OM : McCourt prêt à remettre au pot en cas de vente ? 
EXCLU BUT!RC Lens : c’est officiel, cet ancien coach de l’OM ne remplacera pas Cahuzac
INFO BUT!RC Lens : un poids lourd de L1 met le paquet pour détourner Pierre Sage de Lens
OM : Les U19 s’offrent un test portugais face au FC Porto
INFO BUT!RC Lens : c’est officiel, cet ancien coach de l’OM ne remplacera pas Cahuzac

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : ça chauffe pour un cadre de Genesio !

Par William Tertrin1 min de lecture
Pierre-Emile Hojbjerg (OM)

Courtisé en Italie, Pierre-Emile Højbjerg est plus que jamais l’un des dossiers à suivre du prochain mercato hivernal de l’OM, avec la Juventus et la Fiorentina sur les rangs.

Le dossier Pierre-Emile Højbjerg est toujours autant d’actualité dans le mercato marseillais. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina souhaite revenir à la charge pour recruter le milieu de terrain danois. Mais la Viola devra désormais composer avec un concurrent de poids : la Juventus Turin.

La Vieille Dame apprécierait particulièrement le profil de l’international danois, notamment son expérience, son leadership et sa capacité à apporter de l’équilibre dans l’entrejeu. Un intérêt auquel le joueur ne serait pas insensible.

Un départ à 15 millions d’euros envisageable pour l’OM ?

Du côté de Marseille, cette offensive italienne pourrait représenter une opportunité financière intéressante. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2028, Højbjerg pourrait être valorisé aux alentours de 15 millions d’euros. Un montant qui permettrait au club phocéen de récupérer des liquidités tout en allégeant potentiellement sa masse salariale.

Le contexte financier marseillais pourrait d’ailleurs peser dans la balance. L’OM doit réaliser des ventes lors du mercato hivernal pour répondre à ses engagements financiers. Le Danois fait partie des joueurs susceptibles de rapporter une indemnité importante.

Reste désormais à connaître la position définitive des dirigeants olympiens et surtout celle du joueur. Une chose est certaine : le mercato de janvier pourrait réserver un dossier Højbjerg particulièrement animé à Marseille.

OM en ce moment

Classement Ligue 1

4e / 18

18 pts · 10 matchs · 6V 0N 4D · +8

VVVVV

Prochain match

Logo OMOMLe Mans FC

· Ligue 1 J11

11,35N4,4025,80Cotes PMU

Nos pronos Ligue 1 de la journée →

Derniers résultats
  • VRC Lens 1-2 OMprono ✗
  • VOM 2-0 Toulouse FC
  • VOM 4-3 Le Havre AC
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters de l'OM 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
OM
Recommandé pour les supporters de l'OM
Les Phocéens lisent aussi

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot