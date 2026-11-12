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OM : la DNCG fait planer la menace d’une rétrogradation en L2 sur Marseille

Par Bastien Aubert3 min de lecture
Bruno Genesio (OM)

En attente du passage devant la DNCG, le pire des scénarios est déjà écrit pour l’OM.

L’OM joue gros sur le terrain financier. Alors que la DNCG doit réexaminer la situation du club phocéen en décembre, les exigences du gendarme financier pourraient contraindre la direction à réaliser de nouvelles ventes dès le mercato hivernal.

Pierre Ménès annonce un hiver sous haute tension à l’OM

Pierre Ménès va même plus loin : selon l’ancien consultant de Canal+, si Frank McCourt ne remet pas d’argent et que l’OM ne cède aucun joueur, le club pourrait s’exposer à une rétrogradation administrative en Ligue 2. Un scénario catastrophe qui fait froid dans le dos. Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a consacré une partie de son intervention à la situation économique de l’Olympique de Marseille. Pour lui, l’OM fait partie des clubs qui doivent impérativement assainir leurs finances, au même titre que l’OL.

L’ancien consultant de Canal+ regrette surtout les conséquences sportives que pourraient avoir les exigences financières. Après un début de saison compliqué, il estime que l’équipe semble désormais mieux organisée et que des départs importants en janvier risqueraient de compromettre cette progression. « Des clubs qui doivent vendre pour assainir leurs finances, il y en a deux, c’est l’OL et l’OM. Ce serait dommage pour Marseille de vendre cet hiver car après un début de saison très difficile, l’équipe semble bien organisée et huilée dans ce championnat », analyse-t-il.

Quatre gros départs à l’OM en janvier ?

Quatre noms sont notamment cités par Ménès : Amine Gouiri, Igor Paixão, Pierre-Emile Højbjerg et Nayef Aguerd. Si l’un de ces joueurs venait à partir, l’effectif de l’OM pourrait perdre une pièce importante. Mais le consultant estime que Frank McCourt n’aurait pas beaucoup d’alternatives s’il souhaite éviter de nouvelles difficultés avec la DNCG. Les regards se tournent notamment vers Pierre-Emile Højbjerg et Igor Paixão. Le milieu danois représente un salaire important dans la masse salariale marseillaise, tandis que l’ailier brésilien possède une valeur marchande susceptible de permettre une rentrée d’argent conséquente.

Les deux profils répondent ainsi à des logiques différentes : réduire les dépenses liées aux rémunérations pour le premier, récupérer une indemnité de transfert importante pour le second. Des pistes qui pourraient être étudiées si des offres satisfaisantes arrivent sur le bureau des dirigeants. Mais ces éventuels départs poseraient un véritable problème à Bruno Genesio. L’entraîneur marseillais pourrait perdre des éléments importants au moment où son équipe cherche à installer davantage de stabilité. C’est précisément ce que redoute Ménès, qui considère qu’un affaiblissement de l’effectif de l’OM en janvier pourrait avoir des conséquences durables sur la saison.

La DNCG attend de nouveaux efforts de l’OM

La situation financière de l’OM est effectivement sous surveillance. En juin 2026, la DNCG avait décidé d’encadrer la masse salariale marseillaise ainsi que les indemnités de mutation. Selon L’Équipe, Marseille doit notamment poursuivre ses efforts sur sa masse salariale et étudier les offres susceptibles d’alléger ses comptes. Un nouveau rendez-vous avec le gendarme financier est attendu en décembre. Des sanctions, notamment sportives, sont évoquées si la trajectoire financière n’est pas corrigée.

Pierre Ménès, lui, formule une mise en garde particulièrement alarmante : « Si Frank McCourt veut garder ses joueurs, il va devoir remettre au pot parce que la DNCG exige des ventes. S’il n’y a pas vente, il y aura rétrogradation et ce sera très difficile, parce que financièrement ça va toujours très mal. » Il faut néanmoins apporter une nuance essentielle : une rétrogradation en Ligue 2 n’est pas annoncée comme une sanction imminente ou déjà décidée. Mais, sans des finances assainies, la menace semble réelle.

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