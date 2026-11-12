OM : avant la DNCG, McCourt a touché le gros lot ! 

Une éclaircie venue de l’OM a fendu le ciel de Marseille avant le passage très attendu devant la DNCG courant décembre.

Il y a encore un mois, l’atmosphère était particulièrement pesante à Marseille. Après une série de mauvais résultats, l’OM semblait s’enfoncer dans la crise et Bruno Genesio était sous pression.

« On a gagné au loto avec Genesio »

Depuis, le paysage a radicalement changé. Les Phocéens ont enchaîné cinq succès en championnat et viennent de frapper un grand coup en s’imposant à Lens (2-1). Cette victoire a propulsé Marseille à la quatrième place de Ligue 1, à seulement deux points du podium. Un retournement de situation qui redonne de l’espoir aux supporters et pourrait surtout permettre au club d’aborder la suite de la saison avec davantage de sérénité. Sur RMC Sport, Éric Di Méco n’a pas caché son enthousiasme devant la transformation de l’équipe marseillaise. L’ancien défenseur estime que le club a réalisé une excellente opération avec l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc.

« On a gagné au loto avec Genesio, il fait des miracles. S’ils continuent à faire de bons résultats, j’espère que les joueurs auront l’ambition d’aller chercher les trois premiers quand même », a-t-il lancé. Pour Di Méco, l’OM dispose désormais d’un groupe suffisamment équilibré et de joueurs qui ont su se révéler pour nourrir de plus grandes ambitions. Il estime que Marseille ne doit pas se contenter de viser une qualification européenne si les résultats continuent de suivre. « Ce n’est interdit à personne d’être dans les trois premiers, et surtout pas à une équipe équilibrée, avec des joueurs qui se sont révélés. Ce n’est pas interdit d’être ambitieux quand tu as vu tes adversaires et que tu as progressé », a-t-il ajouté.

L’OM peut-il profiter de cette dynamique avant la DNCG ?

Le redressement sportif intervient à un moment important pour Frank McCourt. L’OM doit prochainement présenter sa situation financière devant la DNCG, avec un rendez-vous attendu courant décembre. Dans ce contexte, retrouver une équipe compétitive et se rapprocher des places qualificatives pour la Ligue des champions constitue une perspective encourageante. Une qualification européenne pourrait notamment offrir des ressources supplémentaires au club et faciliter son redressement financier. Mais la quatrième place actuelle ne garantit évidemment rien sur ce plan : le passage devant le gendarme financier du football français reste une échéance distincte des résultats sportifs.

Malgré son enthousiasme, Éric Di Méco refuse de s’enflammer. Pour lui, les prochaines rencontres permettront de mesurer plus précisément les progrès accomplis par les hommes de Bruno Genesio. Il cible notamment les confrontations contre Nice et Lyon, prévues en décembre. « Il n’y a pas de quoi s’enflammer, mais tu peux aussi être réaliste. Avec un coach qui fait progresser son équipe et un championnat où l’on se rend compte que Rennes, Monaco, Lyon… Je pense qu’il faut attendre les matchs contre Nice et à Lyon en décembre. Après ça, tu auras vu à peu près tout le monde, tu auras vu tes progrès », a conclu le consultant. L’OM a donc retrouvé de l’élan et peut de nouveau regarder vers le haut du classement. Reste à confirmer cette dynamique face à des concurrents directs, tout en répondant aux exigences financières qui attendent le club.