OM : Rabiot pète un câble, ça rappelle des souvenirs à Marseille !

Décidément, Adrien Rabiot n’a pas perdu son tempérament ! Auteur d’un excellent début de saison avec l’AC Milan, l’ancien milieu de terrain de l’OM a poussé un énorme coup de gueule contre l’arbitrage italien. Une sortie remarquée qui rappelle forcément quelques souvenirs aux supporters marseillais, notamment après sa colère mémorable contre ses coéquipiers à Reims en mars 2025.

Adrien Rabiot fait encore parler de lui en Italie ! Depuis son départ de l’OM, l’international français s’est imposé comme l’un des hommes forts de l’AC Milan. Avec cinq buts et quatre passes décisives depuis le début de saison, le milieu de terrain de 31 ans enchaîne les prestations convaincantes sous le maillot rossonero. Mais dimanche, lors de la victoire milanaise sur la pelouse du Genoa (2-1), ce n’est pas seulement son football qui a retenu l’attention. L’ancien Marseillais a complètement perdu ses nerfs après une décision arbitrale qu’il jugeait incompréhensible. Et il ne s’est pas arrêté au coup de sifflet final !

Rabiot explose en Italie, son coup de sang à Reims refait surface !

Tout est parti d’une faute commise sur Adrien Rabiot en début de seconde période. Alors qu’il filait vers le camp adverse, le Français a été stoppé irrégulièrement. L’arbitre, Davide Massa, a décidé de sanctionner le joueur du Genoa d’un simple carton jaune. Une décision qui a provoqué la colère du milieu milanais, persuadé que son adversaire méritait une expulsion. Très remonté, Rabiot a lui-même écopé d’un avertissement, tandis que trois membres du staff de l’AC Milan ont été exclus dans la confusion.

Mais le Français n’en avait pas terminé ! Après la rencontre, il a répondu sur Instagram à l’ancien arbitre Gianpaolo Calvarese, qui avait défendu la décision de son confrère. « Dans la vie comme dans le football, on peut faire des erreurs ; il faut au moins être capable de les reconnaître », a notamment lancé Rabiot, avant de dénoncer les conséquences de telles décisions sur le football italien. Une sortie particulièrement musclée qui a rapidement fait réagir.

De quoi rappeler un épisode bien connu des supporters de l’OM ! Le 29 mars 2025, après une lourde défaite à Reims (3-1), Adrien Rabiot avait déjà poussé un coup de gueule mémorable. Cette fois, ce n’était pas l’arbitrage qui était visé, mais directement ses coéquipiers. « J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des champions », avait-il lâché au micro de beIN Sports, écœuré par le manque d’investissement des Marseillais.

À l’époque, ses déclarations avaient provoqué de nombreuses réactions dans l’environnement olympien. Rabiot avait même invité les joueurs qui ne partageaient pas les ambitions européennes du club à laisser leur place à d’autres. Un discours sans filtre qu’il avait ensuite totalement assumé, estimant qu’il fallait provoquer une prise de conscience dans le vestiaire de Roberto De Zerbi.

Un an et demi plus tard, le décor a changé, mais le caractère est toujours le même. À Marseille comme à Milan, Adrien Rabiot n’hésite pas à hausser le ton lorsqu’une situation lui paraît injuste ou contraire aux exigences du haut niveau. Une personnalité qui lui avait permis de s’imposer comme l’un des leaders de l’OM, avant d’être élu meilleur joueur olympien de la saison 2024-2025 par les supporters. Et visiblement, son passage en Italie n’a rien changé à son franc-parler !