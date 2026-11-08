OM, PSG, ASSE, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais : un géant du streaming veut rafler tous les droits TV !

Alors que la LFP a officiellement lancé son nouvel appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1, Disney+ pourrait tenter un gros coup en récupérant l’intégralité du championnat, avant d’en partager une partie avec d’autres diffuseurs.

Le feuilleton des droits TV de la Ligue 1 connaît un nouvel épisode ! Et un acteur inattendu pourrait bien venir bousculer le paysage audiovisuel du football français : Disney+. Selon Abdellah Boulma, la plateforme américaine pourrait envisager de se positionner sur l’intégralité des droits télévisés du championnat de France.

Une perspective qui intervient à un moment stratégique pour la Ligue de football professionnel (LFP). Le 3 novembre dernier, l’instance a officiellement lancé son appel à candidatures pour les droits audiovisuels de la Ligue 1 sur la période 2027-2032. Particularité de cette nouvelle procédure : l’ensemble des rencontres est désormais commercialisé sous la forme d’un lot unique.

Disney+ prêt à tenter le grand coup pour la Ligue 1 ?

L’idée serait donc de voir Disney+ acquérir l’ensemble des droits de diffusion de la Ligue 1, avant de sous-licencier une partie des rencontres à d’autres opérateurs. Un modèle qui permettrait à la plateforme de devenir un acteur central du football français, sans nécessairement assurer seule la retransmission de tous les matchs.

Cette possibilité de partage est d’ailleurs prévue dans le dispositif de la LFP. Le diffuseur qui remportera les droits pourra céder une partie des rencontres à un autre opérateur, sous réserve notamment d’atteindre le prix de réserve fixé par la Ligue.

Les clubs français dans l’attente

Pour l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, le RC Lens, le Stade Rennais ou encore l’ASSE et le FC Nantes qui ambitionnent de monter en Ligue 1 dans un futur proche, l’enjeu dépasse largement le simple choix d’une chaîne de télévision.

La réussite de cet appel d’offres représente un dossier économique majeur pour les clubs professionnels. Après plusieurs saisons marquées par les turbulences autour des droits TV, les formations françaises espèrent retrouver davantage de visibilité et surtout des revenus audiovisuels plus prévisibles.

Disney+, Amazon Prime Video, Canal+, beIN Sports ou encore d’autres plateformes pourraient ainsi jouer un rôle dans le futur paysage de la Ligue 1. Les candidats ont jusqu’au 3 décembre prochain pour déposer leurs offres.