Un nouveau scénario pourrait bouleverser le paysage audiovisuel du football français. Alors que les droits TV de la Ligue 1 restent un dossier particulièrement sensible, Canal+ et beIN SPORTS pourraient finalement trouver un terrain d’entente pour diffuser le championnat. Selon les informations de L’Équipe, les deux diffuseurs envisageraient un système de partage des rencontres à l’issue du prochain appel d’offres.

C’est une hypothèse qui pourrait changer beaucoup de choses pour les clubs français. Canal+ et beIN SPORTS, longtemps au cœur des discussions autour de la diffusion de la Ligue 1, pourraient de nouveau être associés. Le mécanisme envisagé serait relativement particulier : l’un des deux groupes remporterait l’appel d’offres avant de céder une partie des rencontres à l’autre diffuseur.

Une formule qui permettrait donc aux deux acteurs de travailler ensemble sans nécessairement déposer des offres concurrentes sur l’ensemble des lots. Pour la Ligue de football professionnel, cette piste pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans un dossier qui suscite de nombreuses interrogations.

Canal+ de retour dans le jeu pour la Ligue 1 ?

Pour les supporters de l’OM, du PSG, de l’ASSE, du RC Lens, du FC Nantes ou encore du Stade Rennais, cette éventualité ne serait évidemment pas anodine. Un partage entre Canal+ et beIN SPORTS pourrait modifier les habitudes de diffusion et offrir une nouvelle exposition au championnat français.

Le retour potentiel de Canal+ dans le paysage de la Ligue 1 serait également un symbole fort. Le groupe avait pris ses distances avec le championnat après plusieurs épisodes particulièrement tendus autour des droits audiovisuels.

Aucun accord pour le moment

Attention toutefois à ne pas aller trop vite. Si cette possibilité est bien évoquée par L’Équipe, aucun accord n’a été conclu à ce stade entre Canal+ et beIN SPORTS. Il s’agit d’une piste de travail, pas d’une décision officielle.

Le dossier reste donc ouvert et les prochaines discussions seront déterminantes. Une chose est certaine : le feuilleton des droits TV de la Ligue 1 est loin d’avoir livré son dernier épisode. Et cette possible alliance entre Canal+ et beIN SPORTS pourrait bien rebattre toutes les cartes.