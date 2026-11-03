Le tir croisé entre Ali Zarrak et Jean-Pierre Papin n’a pas fini de causer des remous à l’OM avant les prochaines échéances à Leverkusen et Lens.

L’OM semble avoir retrouvé de l’élan. Les hommes de Bruno Genesio restent sur quatre victoires consécutives en Ligue 1, dont un succès 2-0 contre Toulouse dimanche, et occupent désormais la sixième place de Ligue 1.

La prise de parole d’Ali Zarrak n’a pas été appréciée

Dans ce contexte, la direction souhaite installer davantage de sérénité au sein du club. Mais les tensions entre Ali Zarrak et Jean-Pierre Papin sont venues contrarier cette volonté d’apaisement. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le responsable de la Pro 2 a vivement répondu aux accusations de son ancien entraîneur, ravivant un conflit personnel qui remonte à près de deux ans.

Selon La Provence, cette intervention médiatique a été très mal accueillie en interne. La direction marseillaise entendait justement réduire les tensions depuis l’arrivée du trio composé de Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio. Autre élément qui aurait pesé dans la réaction du club : Ali Zarrak n’aurait pas obtenu l’autorisation préalable nécessaire pour accorder cet entretien, conformément au protocole interne de l’OM.

Un recadrage, mais pas de départ envisagé

RMC Sport indique que le dirigeant a été recadré par sa hiérarchie après cette sortie publique. Il aurait toutefois averti ses responsables la veille de la publication de l’entretien. Pour autant, un départ d’Ali Zarrak ne serait pas à l’ordre du jour, selon les informations rapportées par les médias marseillais. Aucune démarche en ce sens n’aurait été engagée. La direction continuerait d’apprécier ses compétences professionnelles ainsi que le travail qu’il accomplit.

Cet épisode intervient à un moment important de la saison marseillaise, alors que l’équipe doit aborder ses prochaines échéances face à Leverkusen et Lens. Le club souhaite éviter que les tensions internes ne viennent perturber la dynamique sportive retrouvée.Si Ali Zarrak conserve la confiance de la direction sur le plan professionnel, cet épisode rappelle que la communication des dirigeants et des responsables reste un sujet sensible à Marseille. L’OM cherche désormais à tourner la page et à préserver un environnement plus serein.