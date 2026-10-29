Opposé à l’OM dans une semaine tout pile en Ligue Europa (21h), le Bayern Leverkusen a vu son infirmerie se remplir subitement.

L’OM peut-il profiter des difficultés de son prochain adversaire pour enfin lancer sa campagne européenne ? Alors que les Phocéens doivent affronter le Bayer Leverkusen jeudi prochain à 21h en Allemagne, plusieurs absences se profileraient dans les rangs allemands.

Le Bayer Leverkusen diminué avant de recevoir l’OM ?

Selon Bild, Moussa Diaby et Loïc Badé ne devraient pas être disponibles pour cette rencontre de Ligue Europa. À ces deux forfaits potentiels s’ajouteraient ceux de Kofane et Doué, qui seraient toujours indisponibles après plusieurs semaines de blessure.Ces absences annoncées pourraient représenter un avantage pour Marseille. Face à un adversaire allemand susceptible d’être privé de plusieurs éléments, les Olympiens pourraient bénéficier de circonstances plus favorables pour tenter de décrocher un résultat.

Attention toutefois : ces informations restent à confirmer officiellement et la situation médicale des joueurs concernés pourrait évoluer avant le coup d’envoi. Pour l’OM, l’objectif sera surtout de tirer profit de cette éventuelle baisse de régime adverse. Le Bayer Leverkusen demeure un adversaire à prendre au sérieux, même si plusieurs indisponibilités venaient à se confirmer.

L’OM n’a déjà plus le droit à l’erreur

L’enjeu est d’autant plus important pour l’OM que son parcours européen a mal débuté. Avec trois défaites en autant de rencontres de Ligue Europa cette saison, Marseille se retrouve dans une situation délicate. Le déplacement ou rendez-vous face au Bayer Leverkusen pourrait donc peser lourd dans la suite de la campagne européenne des hommes de l’OM. Une victoire permettrait de relancer les espoirs marseillais, tandis qu’un nouveau revers compliquerait encore davantage la mission des Phocéens.

Dans ce contexte, les absences annoncées côté allemand constituent une nouvelle potentiellement encourageante. Mais les Marseillais devront surtout répondre présents sur le terrain et afficher un tout autre visage pour espérer ramener un résultat. À une semaine du choc, les premiers signaux sont donc favorables à l’OM sur le plan des disponibilités adverses. Reste désormais à transformer cette opportunité en points, car Marseille ne peut plus se permettre de laisser filer sa campagne européenne.