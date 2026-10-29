Désormais titulaire dans les buts du FC Nantes, Patrik Carlgren semble avoir convaincu une grande partie des supporters.

Les supporters du FC Nantes semblent avoir choisi leur camp. Depuis son retour dans les buts nantais, Patrik Carlgren paraît avoir gagné la confiance d’une grande partie du public.

Carlgren prend l’avantage chez les supporters du FC Nantes

Pour mesurer l’avis des supporters, But! a lancé un sondage avec une question claire : « Carlgren vous a-t-il convaincu depuis son retour à la place de Dupé ? » Les résultats ne laissent que peu de place au doute. 67,5 % des votants ont répondu oui, contre 32,5 % qui ne sont pas encore convaincus. Un écart significatif qui place le portier suédois en position favorable dans ce duel à distance avec Dupé.

Avec près de sept supporters sur dix convaincus par ses prestations, Carlgren bénéficie d’un soutien majoritaire. Ce résultat témoigne d’une confiance qui semble s’être installée autour du gardien, alors que sa titularisation le place forcément sous le regard attentif des supporters nantais.

Dupé sous pression sur le banc du FC Nantes

À l’inverse, près d’un tiers des votants reste sceptique. Un chiffre qui rappelle que le débat n’est pas totalement clos, même si la tendance est clairement favorable au Suédois. Attention toutefois : ce sondage reflète l’opinion des participants et ne constitue pas une décision sportive du club. Reste que, dans l’esprit d’une majorité de votants, Carlgren a déjà marqué des points.

Pour Dupé, ces résultats donnent une indication de la perception des supporters depuis le changement dans les buts. Carlgren semble avoir réussi à convaincre une partie importante du public, qui paraît satisfaite de le voir occuper le poste de titulaire. Reste désormais à Carlgren de confirmer sur le terrain. Car si les supporters du FC Nantes semblent lui accorder leur confiance, la régularité de ses performances sera déterminante pour consolider sa place. Dès ce vendredi (20h) contre Clermont à la Beaujoire ?