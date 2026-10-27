Après des premiers doutes émergent autour de Grégory Poirier, les supporters du FC Nantes ne l’identifient pas comme le principal responsable des mauvais résultats.

Le climat reste tendu au FC Nantes. Alors que les mauvais résultats alimentent les interrogations autour du club, la question des responsabilités est désormais au centre des débats. Grégory Poirier, fragilisé par la situation sportive, n’échappe pas aux critiques, mais les supporters ne semblent pas faire de lui le principal responsable du malaise nantais.

Les Kita au cœur des critiques au FC Nantes

But! a ainsi lancé un sondage auprès de ses lecteurs avec une question directe : « Qui est le vrai responsable du malaise au FC Nantes ? » Les résultats témoignent d’une défiance importante envers la direction. Franck Kita arrive en tête avec 44 % des suffrages, devant Waldemar Kita, qui recueille 39,6 % des votes. À eux deux, les dirigeants concentrent donc 83,6 % des réponses exprimées.

Un chiffre qui traduit le regard critique des participants au sondage sur la gestion du club et sur les difficultés rencontrées par les Canaris. Dans ce contexte délicat, Poirier peut trouver un motif d’encouragement. Malgré les interrogations entourant sa situation, seuls 4,4 % des votants le désignent comme le principal responsable du malaise nantais. Les joueurs sont davantage mis en cause, avec 12,1 % des suffrages. Mais là encore, leur part reste nettement inférieure à celle attribuée aux deux membres de la famille Kita.

Poirier épargné par les supporters du FC Nantes

Ces résultats montrent que, parmi les votants, la responsabilité des difficultés est d’abord associée à la direction du club. Pour Poirier, ce soutien peut représenter un encouragement dans une période où les résultats placent nécessairement le staff sous pression. Il ne garantit toutefois rien quant à son avenir, qui dépendra notamment de la dynamique sportive et des décisions de la direction.

Le prochain rendez-vous face à Clermont (vendredi, 20h) s’annonce important pour le FC Nantes. Dans un contexte marqué par les critiques et les interrogations, les Canaris devront tenter de retrouver une dynamique positive et de donner des signes de progrès sur le terrain. Pour Poirier, l’enjeu sera de répondre sportivement aux attentes et de montrer que son équipe peut sortir de cette période délicate. Jamais une mince affaire à la Maison Jaune.