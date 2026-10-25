FC Nantes : battu par l’ASSE, un Canari a quand même pris son pied

Battu dans les dernières secondes par l’ASSE (1-0), Saïdou Sow a tout de même savouré son retour à Geoffroy-Guichard, où le défenseur du FC Nantes a vécu de belles années.

Saïdou Sow n’a pas oublié Saint-Étienne. De retour dans le Chaudron samedi soir, le défenseur central du FC Nantes a retrouvé son club formateur à l’occasion de la 10e journée de Ligue 2. Si les Canaris ont finalement cédé face aux Verts sur un but d’Augustine Boakye à la 90e minute, l’ancien Stéphanois a apprécié ces retrouvailles avec le public du Forez.

Saïdou Sow a savouré son retour dans le Chaudron

Malgré la défaite nantaise, Saïdou Sow n’a pas caché son plaisir de retrouver un Geoffroy-Guichard qui était survolté avec les 35 ans des Magic Fans. Au micro d’Envertetcontretous, le défenseur a partagé son émotion après cette soirée particulière. « Ça fait du bien de revenir ici, malgré le match assez compliqué, mais revenir ici, ça rappelle des souvenirs », a-t-il confié.

Formé à l’ASSE, le défenseur guinéen conserve donc un attachement particulier au club stéphanois. Un sentiment renforcé par l’atmosphère qui régnait dans le Chaudron, où les supporters ont poussé les Verts jusqu’à la délivrance. « L’ambiance ? C’était incroyable, comme on dit, c’est Saint-Étienne ! », a-t-il lancé avec enthousiasme.

Une défaite cruelle face à l’ASSE ?

Sur le terrain, la soirée a toutefois été bien plus difficile pour les Nantais. Longtemps solides défensivement, les hommes de Grégory Poirier ont résisté aux offensives stéphanoises avant de craquer dans les ultimes instants. Saïdou Sow estime néanmoins que son équipe peut retenir plusieurs éléments positifs de cette rencontre. « Le dénouement est cruel ce soir, c’est un peu dur parce que je pense qu’on a fait des bonnes choses. On a été une vraie équipe, mais on est tombé contre une équipe qui voulait absolument gagner », a analysé le défenseur.

L’ancien Vert a également souligné le travail réalisé en amont par le staff nantais pour préparer ce déplacement. L’objectif était notamment de limiter les espaces face à une équipe stéphanoise particulièrement mobile. « Saint-Étienne, c’est une équipe que je regarde souvent, tout le temps même. Je savais comment ils jouaient aussi », a expliqué Sow, qui avait étudié les mouvements offensifs des Verts durant la semaine.

Malgré cette préparation et une prestation longtemps encourageante, Nantes est reparti du Forez sans le moindre point. Le défenseur veut désormais s’appuyer sur les aspects positifs de cette rencontre pour la suite de la saison. « Je pense qu’il y a beaucoup de choses positives à retirer. Il faut prendre ce qu’on a mis dans ce match-là et s’en servir pour les prochains », a conclu le Canari. Une défaite frustrante pour le FC Nantes, mais des retrouvailles réussies sur le plan émotionnel pour Saïdou Sow, qui n’a visiblement rien perdu de son affection pour le Chaudron.