Les supporters du FC Nantes ne sont plus fermés à voir partir Johann Lepenant au mercato.

La situation de Johann Lepenant se complique au FC Nantes. Alors que le mercato hivernal approche doucement, une partie des supporters nantais semble désormais prête à tourner la page avec le milieu de terrain.

Les supporters du FC Nantes réclame le départ de Lepenant

En cause : des déclarations qui ont fait réagir les fans du FC Nantes, notamment après que le joueur a reconnu avoir été en contact avec d’autres clubs durant l’été et laissé transparaître sa surprise d’être finalement resté chez les Canaris.

Un sondage publié par But! illustre le malaise autour du joueur. Interrogés sur la manière dont ils jugeaient ses propos, les participants ont majoritairement exprimé leur mécontentement. De quoi alimenter les interrogations sur l’avenir de Lepenant à Nantes à l’approche du mercato de janvier. Le sondage proposé par But Football Club, intitulé « Comment jugez-vous les propos de Johann Lepenant ? », livre des résultats contrastés, avec une tendance particulièrement marquée en faveur d’un départ.

Voici les réponses :

« Qu’il s’en aille ! » : 40 %

« Légitimes » : 35 %

« Maladroits » : 17,5 %

« Déplacés » : 7,5 %

Avec 40 % des suffrages, la réponse réclamant le départ du joueur arrive en tête. Ce résultat témoigne d’une réelle frustration chez une partie des participants au sondage. Pour autant, les avis restent partagés : 35 % estiment que les propos du milieu de terrain étaient légitimes, tandis que d’autres les jugent maladroits ou déplacés. Il convient toutefois de rappeler que ce sondage reflète uniquement l’opinion des personnes qui y ont participé. Il ne permet pas, à lui seul, de tirer une conclusion sur l’ensemble des supporters du FC Nantes.

Des déclarations qui ont laissé des traces au FC Nantes

Si Johann Lepenant se retrouve au cœur des discussions, c’est en raison de ses déclarations concernant son avenir lors du dernier mercato estival. Le milieu de terrain avait reconnu avoir été en contact avec d’autres clubs et avait laissé apparaître une certaine surprise à l’idée d’être finalement resté au FC Nantes.

Ces propos ont visiblement été mal accueillis par une partie du public nantais. Dans un contexte où les supporters attendent de voir les joueurs pleinement investis dans le projet du club, évoquer des contacts ailleurs et exprimer son étonnement après être resté peut susciter des interrogations sur l’attachement du joueur à son équipe.

C’est précisément ce décalage qui semble nourrir les réactions les plus virulentes. Pour certains fans, les déclarations de Lepenant sont compréhensibles dans le cadre d’une carrière professionnelle. Pour d’autres, elles constituent un motif suffisant pour envisager un départ dès la prochaine fenêtre de transferts.

Un départ en janvier désormais envisageable ?

À l’approche du mercato hivernal, la question de l’avenir de Johann Lepenant pourrait donc revenir sur la table. Le résultat du sondage montre qu’une partie des supporters ne s’opposerait pas à un départ du milieu de terrain, bien au contraire. Reste cependant à distinguer le mécontentement des tribunes de la réalité du marché des transferts.

À ce stade, les résultats de cette consultation ne signifient pas que le FC Nantes souhaite se séparer de son joueur, ni qu’un départ en janvier est acté. Une éventuelle opération dépendrait notamment de la position du club, de celle du joueur et de l’intérêt concret d’autres équipes. L’OGC Nice et le FC Lorient avaient fait part de leurs intérêts cet été.