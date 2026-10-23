L’armada offensive de l’ASSE est en phase ascendante avant de recevoir le FC Nantes (samedi, 20h45).

L’ASSE aborde son choc contre le FC Nantes avec de bonnes raisons d’espérer. Avant de recevoir les Canaris ce samedi à Geoffroy-Guichard (20h45), les Verts peuvent compter sur plusieurs éléments offensifs capables de faire la différence.

Boakye, Cardona et Ballo portent l’efficacité offensive

Les chiffres relayés par le compte Footballogue sur X mettent en lumière la contribution de cinq joueurs qui participent à l’animation offensive stéphanoise. Dans le lot, Augustine Boakye, Irvin Cardona et Thierno Ballo affichent chacun cinq buts. Une production intéressante, à laquelle s’ajoute celle de Jakob Breum, particulièrement impliqué dans la création, et de Zuriko Davitashvili, qui reste une option offensive importante. Le premier motif de satisfaction concerne la diversité des joueurs capables de se montrer décisifs. Selon les statistiques relayées, Augustine Boakye totalise cinq buts et trois passes décisives. Recruté en 2024 pour environ trois millions d’euros, le Ghanéen confirme ainsi son importance dans le secteur offensif des Verts.

Irvin Cardona présente un bilan comparable devant le but, avec cinq réalisations et quatre passes décisives. Arrivé en 2025 pour un montant de 5 millions d’euros, il apporte une contribution qui dépasse la seule finition. Thierno Ballo complète ce trio avec cinq buts et deux passes décisives. Son arrivée, évaluée à 2,6 millions d’euros en 2026 selon les chiffres cités par Footballogue, ajoute une autre solution aux options offensives stéphanoises. Cette répartition des statistiques constitue un signal positif pour l’ASSE : la menace ne repose pas uniquement sur un seul buteur. Lorsque plusieurs joueurs peuvent marquer ou faire marquer, l’équipe dispose de davantage de possibilités pour déséquilibrer une défense adverse.

Le FC Nantes en ligne de mire

Les chiffres de Jakob Breum méritent également l’attention. Le joueur affiche deux buts et cinq passes décisives, selon le bilan relayé sur les réseaux sociaux. Ce total souligne sa contribution à la création d’occasions et sa capacité à mettre ses partenaires en position favorable. Dans un match où Nantes pourrait chercher à limiter les espaces, ce type de profil peut compter pour trouver des solutions dans les derniers mètres. Recruté en 2026 pour un montant annoncé de 2,2 millions d’euros, Breum représente donc un autre levier offensif pour l’ASSE. Sa capacité à servir les attaquants pourrait être particulièrement précieuse si les Verts parviennent à installer leur jeu dans le camp adverse.

Le bilan statistique communiqué pour Zuriko Davitashvili fait état d’un but et de deux passes décisives. Ces chiffres sont moins élevés que ceux de ses coéquipiers dans le relevé présenté, mais ils ne suffisent pas à résumer son apport sur le terrain. Recruté en 2024 pour environ six millions d’euros selon les montants cités, l’international géorgien constitue une option supplémentaire pour apporter du mouvement et de la créativité dans le secteur offensif. Sa capacité à provoquer, à créer des décalages et à participer aux phases offensives peut offrir une solution différente selon le scénario de la rencontre. Ces performances individuelles alimentent l’optimisme avant la réception du FC Nantes, englué au 14e rand de L2 et incapable d’afficher de telles statistiques.