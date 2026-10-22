ASSE : Boakye a fait une demande surprenante à Cathro avant le FC Nantes

Augustine Boakye ne se voit pas capitaine de l’ASSE. Le milieu offensif stéphanois assume sa personnalité discrète et préfère laisser ses performances sur le terrain parler pour lui.

Augustine Boakye ne veut pas du brassard de capitaine à l’ASSE. Alors qu’il s’affirme progressivement comme un élément important du collectif stéphanois, le joueur a profité de son passage en conférence de presse ce jeudi midi pour clarifier sa position sur les responsabilités de leader avant d’affronter le FC Nantes. Son message est sans ambiguïté : il préfère se concentrer sur le terrain.

« Je ne veux pas prendre plus de place que cela, je suis de nature calme, ma réalité, c’est celle du terrain, je n’ai pas l’âme d’un capitaine, ce style de responsabilités, ce n’est pas fait pour moi », a confié le Stéphanois avec le sourire, dans des propos rapportés par EVECT.

« Je n’ai pas l’âme d’un capitaine » : Boakye est clair

Pas question pour Augustine Boakye de revendiquer un statut particulier dans le vestiaire des Verts. Le joueur assume son tempérament réservé et ne souhaite pas endosser un rôle qui ne correspond pas à sa personnalité. Une position qu’il ne présente pas comme un frein à son ambition, mais plutôt comme une manière de rester fidèle à lui-même. « En réalité, je donne tout sur le terrain, et je ne réfléchis pas trop au reste », insiste-t-il.

Le message adressé à Ian Cathro est donc limpide : Boakye entend contribuer aux objectifs de l’ASSE par ses performances, plutôt que par le port du brassard. L’entraîneur stéphanois sait désormais que son joueur ne cherche pas à devenir le porte-parole du vestiaire.

Boakye préfère montrer l’exemple sur le terrain

Cette discrétion ne signifie pas que le milieu offensif souhaite se mettre en retrait du collectif. Bien au contraire, il rappelle que la priorité reste la réussite de l’équipe et la montée en puissance des Verts. « Notre objectif d’équipe, c’est de monter, donc je donne le meilleur de moi », explique-t-il.

Augustine Boakye préfère ainsi laisser d’autres joueurs assumer les responsabilités liées au capitanat. Pour lui, l’essentiel est ailleurs : progresser, répondre aux attentes de son entraîneur et aider l’ASSE à atteindre son objectif. Le brassard peut attendre : le Ghanéen, lui, veut avant tout faire parler ses pieds.