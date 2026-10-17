Joueur de l’ASSE le plus décisif de la saison, Augustine Boakye (25 ans) fait aussi partie des plus efficaces de Ligue 2.

L’ASSE peut compter sur un Augustine Boakye en pleine confiance. Après des premiers mois surtout marqués par ses qualités de créateur, le milieu offensif de 25 ans a franchi un cap dans la finition. Ses dernières performances ont fait de lui l’un des joueurs les plus décisifs des Verts et l’un des attaquants les plus efficaces de Ligue 2.

Boakye, un réalisme exceptionnel à l’ASSE

Son dernier exploit contre Rodez (2-0), avec un sombrero suivi d’une volée pour inscrire le deuxième but stéphanois, a encore illustré cette réussite. Boakye a marqué lors de cinq apparitions consécutives en championnat. Les chiffres confirment cette progression. Avec cinq buts inscrits en 16 tirs, Augustine Boakye affiche un taux de conversion de 31,25 %. Parmi les cinq joueurs de Ligue 2 ayant atteint la barre des cinq réalisations, il possède ainsi le deuxième meilleur rendement. Le milieu de l’ASSE se distingue également par sa capacité à concrétiser ses occasions. Il n’a manqué qu’une seule grosse occasion, un indicateur qui souligne sa précision dans le dernier geste. Ces statistiques donnent une autre dimension à son début de saison. Boakye ne se contente plus de participer au jeu offensif : il transforme désormais ses situations en buts.

Ian Cathro dispose en lui d’un élément capable de faire basculer une rencontre sur une seule action. Boakye sait se projeter, se montrer dangereux dans les trente derniers mètres et trouver la solution lorsque les espaces sont réduits. Sa confiance actuelle lui permet aussi de tenter des gestes difficiles, comme l’a montré son enchaînement spectaculaire face à Rodez. Cette évolution est particulièrement importante pour l’ASSE, qui vise la remontée en Ligue 1. Dans un championnat souvent disputé, disposer d’un joueur capable de convertir rapidement ses occasions peut faire une vraie différence.

Un atout avant le choc pour l’ASSE contre le Red Star

Le prochain rendez-vous s’annonce important pour les Verts. Ce soir, l’ASSE se déplacera sur la pelouse du Red Star, un concurrent direct dans la course aux premières places. Le club stéphanois pourra donc compter sur la forme étincelante de Boakye pour tenter de conforter sa position en tête du championnat. Le Ghanéen a déjà inscrit cinq buts en cinq matchs consécutifs et semble avoir trouvé une régularité qui lui faisait parfois défaut auparavant. Attention toutefois : une série aussi impressionnante ne garantit pas qu’il marquera à chaque rencontre. Mais elle témoigne d’un état de confiance particulièrement favorable à l’approche d’un déplacement exigeant.

Pour l’ASSE, cette efficacité constitue une excellente nouvelle. Alors que l’équipe doit confirmer ses ambitions sur la durée, Boakye apporte des buts, de la créativité et une menace permanente pour les défenses adverses. À 25 ans, le joueur semble avoir trouvé un équilibre entre sa participation au jeu et son rôle de finisseur. Si cette dynamique se prolonge, il pourrait devenir l’un des grands artisans de la saison stéphanoise. Avant le Red Star, les Verts ont donc une raison supplémentaire d’aborder ce rendez-vous avec confiance : leur homme fort du moment est en pleine réussite.