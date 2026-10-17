Avec 19 points après 8 journées, l’ASSE affiche un bilan supérieur à celui de la saison dernière au même stade mais octobre pourrait tout faire basculer.

L’ASSE avance à bon rythme. Après huit journées, les Verts ont déjà engrangé 19 points et affichent un bilan supérieur à celui de la saison passée au même stade de la compétition. Un départ qui nourrit forcément les ambitions stéphanoises, alors que l’objectif de la remontée en Ligue 1 reste au cœur du projet. Mais un détail mérite d’être souligné : les résultats actuels ne garantissent absolument pas une suite de saison aussi favorable.

Les Verts ont toujours ouvert le score mais…

Une statistique illustre la capacité de l’ASSE à bien entrer dans ses rencontres : les Stéphanois ont ouvert le score lors de chacun de leurs huit premiers matches de championnat. Un signe encourageant, qui témoigne de leur capacité à imposer rapidement leur présence dans les rencontres. Mais cette régularité devra se confirmer lorsque les adversaires parviendront à contrarier davantage le plan de jeu stéphanois. L’important ne sera pas seulement de prendre l’avantage, mais aussi de savoir conserver le contrôle des matches et de gérer les moments plus difficiles. C’est précisément ce qui rend le mois d’octobre intéressant à suivre.

La saison dernière, l’ASSE avait également connu une période où les espoirs étaient élevés avant de voir sa dynamique se dégrader. La défaite contre Guingamp, en octobre 2025, avait marqué un tournant. Les Verts s’étaient inclinés 3-2, avant d’entrer dans une période nettement plus compliquée sous les ordres d’Eirik Horneland. Le parallèle ne signifie évidemment pas que le même scénario va se reproduire. Mais il rappelle qu’un bon début de championnat ne protège pas d’un passage à vide, surtout lorsque les exigences augmentent et que les adversaires commencent à mieux identifier les points forts de l’équipe.

Red Star, Nantes et Guingamp : un mois décisif pour l’ASSE ?

Le calendrier réserve justement trois rendez-vous importants similaires à l’ASSE. Les Stéphanois doivent d’abord se déplacer au Red Star, ce samedi à 20 heures, avant de recevoir le FC Nantes le 24 octobre. Ils termineront ensuite le mois par un déplacement à Guingamp, le 31 octobre. Trois rencontres qui pourraient peser dans la course aux premières places. Le déplacement au Red Star constitue déjà un test intéressant. Le FC Nantes représente ensuite une affiche importante à Geoffroy-Guichard, tandis que Guingamp offrira l’occasion de mesurer la capacité des Verts à négocier un déplacement exigeant. Ce programme ne condamne pas l’ASSE à une période difficile. Il pourrait même lui permettre de confirmer ses ambitions.

Pour Ian Cathro, l’enjeu sera de maintenir le niveau d’exigence qui a permis aux Verts de prendre 19 points en huit journées. Le technicien devra notamment veiller à ce que son équipe conserve son efficacité tout en restant solide lorsque les rencontres deviennent plus disputées. Le souvenir de la saison passée peut servir d’avertissement, mais pas de prédiction. L’ASSE dispose aujourd’hui d’un bilan encourageant et d’une dynamique à défendre. Le mois d’octobre dira surtout si les Verts sont capables de maintenir ce rythme face à une série de rendez-vous importants. Le déplacement au Red Star donnera un premier élément de réponse.