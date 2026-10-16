ASSE : Cathro annonce du lourd, les Verts vont passer un cap dans quelques mois !

Après les difficultés rencontrées face à Metz, Ian Cathro affiche ses ambitions pour l’ASSE et estime que son équipe atteindra son pic de performance dans quelques mois.

L’ASSE n’a pas encore montré tout son potentiel. Malgré les progrès réalisés depuis le début de la saison, les Verts doivent encore gagner en régularité, notamment pour éviter les fins de match sous tension. Interrogé sur les difficultés rencontrées contre Metz, Ian Cathro a livré un message clair : le meilleur reste à venir.

L’entraîneur stéphanois ne considère pas ces passages compliqués comme des incidents isolés. Il a notamment rappelé les enseignements tirés des rencontres face à Dijon et Sochaux, estimant que son groupe avait encore du travail pour mieux maîtriser ses matches.

« Bien sûr, on n’a pas été satisfaits de notre fin de match également, ça a été problématique, on a conscience que ça ne peut pas se répéter », a expliqué le technicien, dans des propos rapportés par EVECT. Pour Cathro, l’objectif est clair : ne plus laisser aux adversaires la possibilité de revenir dans une rencontre que les Verts semblaient maîtriser.

« On atteindra notre pic en février ou en mars »

Mais c’est surtout sa projection pour les prochains mois qui retient l’attention. Ian Cathro ne s’attend pas à voir l’ASSE atteindre immédiatement son meilleur niveau. Il estime que la construction d’une équipe capable de répondre aux exigences du championnat demande du temps, de la compréhension et du travail collectif.

« On atteindra notre pic en février ou en mars, je pense, car ce sont des choses qui prennent du temps », a-t-il annoncé.

Un calendrier qui fixe un horizon aux supporters stéphanois. D’ici là, les Verts devront progresser dans la gestion des temps faibles, améliorer leur concentration et mieux comprendre les forces de leurs adversaires. Cathro insiste notamment sur la nécessité de prendre conscience que chaque rencontre impose ses propres difficultés.

Reste désormais à transformer ce discours en résultats sur le terrain. Si l’ASSE parvient à corriger ses erreurs et à gagner en constance au fil des semaines, les prochains mois pourraient marquer un véritable cap dans sa progression. Le rendez-vous est pris : Ian Cathro espère voir son équipe atteindre sa pleine mesure en février ou en mars.