ASSE : Ian Cathro a déjà un petit problème avec Mamour Ndiaye

Appelé à prendre le relais de Gautier Larsonneur, Mamour Ndiaye pourrait voir sa montée en puissance freinée par une convocation avec le Sénégal, qui le priverait du 7e tour de Coupe de France.

L’ASSE n’avait probablement pas prévu un tel scénario. Recruté cet été pour être la doublure de Gautier Larsonneur, Mamour Ndiaye se retrouve déjà propulsé sur le devant de la scène. Touché au genou droit face à Rodez (2-0), le gardien stéphanois a dû céder sa place à la 88e minute, offrant au Sénégalais de 20 ans ses premières minutes officielles sous le maillot vert.

Un changement de statut express pour Ndiaye, arrivé en provenance de Sarpsborg, en Norvège. Malgré son jeune âge, le portier possède déjà une expérience intéressante, avec 39 apparitions en première division norvégienne. Mais il découvre encore le football français et pourrait devoir enchaîner les titularisations alors que les Verts jouent gros dans la course à la montée.

Un rendez-vous de Coupe de France potentiellement compromis

Le problème, c’est que cette opportunité pourrait être de courte durée. International sénégalais chez les jeunes, Ndiaye reste susceptible d’être appelé avec la sélection A lors du rassemblement de novembre, comme ça avait été le cas lors de la dernière trêve. Si cette convocation se confirme et coïncide avec le 7e tour de Coupe de France, l’ASSE devra trouver une autre solution pour garder ses buts.

Lucas Lavallée pourrait alors récupérer les gants. Recruté après son passage à Châteauroux, le gardien de 23 ans constitue l’autre option à disposition du staff stéphanois. Il pourrait ainsi se retrouver titulaire dans un rendez-vous à élimination directe, alors même que la hiérarchie des gardiens est bouleversée par la blessure de Larsonneur.

Trois mois sous pression pour les gardiens stéphanois ?

Avec l’objectif de retrouver la Ligue 1, l’ASSE a besoin de stabilité à tous les postes. Or, la blessure de son numéro un oblige déjà le club à accélérer l’intégration de Ndiaye, tandis qu’une éventuelle absence internationale pourrait précipiter les débuts de Lavallée.

Rien n’est encore acté pour le 7e tour de Coupe de France, mais les prochaines semaines s’annoncent déterminantes. Pour Ndiaye, c’est l’occasion de saisir sa chance. Pour Lavallée, celle de se tenir prêt. Et pour les Verts, un nouveau casse-tête à gérer dans une saison où chaque match compte.