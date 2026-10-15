ASSE : gros coup de théâtre pour la durée d’absence de Larsonneur !

Selon Mohamed Toubache-Ter, le gardien de l’ASSE, Gautier Larsonneur, pourrait finalement être éloigné des terrains pendant trois mois.

Un gros coup dur se profile pour l’AS Saint-Étienne et Gautier Larsonneur ! Blessé au genou droit lors de la victoire des Verts face à Rodez (2-0) le week-end dernier, le gardien et capitaine stéphanois est officiellement forfait pour le choc de ce samedi (20h) sur la pelouse du Red Star, comptant pour la neuvième journée de Ligue 2. Dans un communiqué médical publié ce jeudi, l’ASSE a confirmé que plusieurs options de prise en charge étaient encore à l’étude, sans donner davantage de précisions sur la gravité de sa blessure ni sur la durée de son indisponibilité. Présent quelques minutes plus tard en conférence de presse, Ian Cathro a lui aussi entretenu le flou sur l’état de santé de son portier.

ASSE : jusqu’à trois mois d’absence pour Larsonneur ?

Et les dernières révélations concernant Gautier Larsonneur risquent d’inquiéter encore davantage les supporters de l’ASSE. Selon les informations dévoilées ce jeudi sur X par l’insider Mohamed Toubache-Ter, le gardien des Verts pourrait être éloigné des terrains pendant trois mois. Une durée d’indisponibilité bien supérieure au mois d’absence minimum évoqué initialement par notre correspondant à Saint-Étienne. « Ça serait bien que l’ASSE accélère dans sa recherche… un Docteur compétent, c’est si précieux !! Concernant Gautier Larsonneur, plusieurs avis (3) sont sur la table ! Une décision sera prise très rapidement même si ça table sur une indisponibilité estimée à 3 mois ! », a annoncé Mohamed Toubache-Ter sur le réseau social. Une estimation particulièrement préoccupante, qui n’a toutefois pas été confirmée officiellement par le club forézien.

Trois avis médicaux à l’étude, une décision imminente !

Toujours selon Mohamed Toubache-Ter, trois avis médicaux seraient actuellement sur la table concernant la blessure de Gautier Larsonneur. Une décision sur la prise en charge du gardien stéphanois devrait ainsi intervenir très rapidement. Des informations qui font écho aux déclarations de Ian Cathro en conférence de presse : « Il a une blessure qu’on ne peut pas ignorer. Maintenant il faut qu’on détermine le process, la marche à suivre, quand on sera capable de communiquer, on le fera. » Si les trois mois d’indisponibilité évoqués venaient à se confirmer, l’ASSE pourrait être privée de son capitaine et gardien titulaire jusqu’au début de l’année 2027. Un énorme coup dur pour les Verts, engagés dans la course à la montée en Ligue 1 et déjà contraints de se passer de Gautier Larsonneur pour le choc face au Red Star.