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Red Star – ASSE : Cathro annonce deux autres coups durs que Larsonneur et trois retours

Par Fabien Chorlet - 15 Oct 2026, 13:44
Ian Cathro (ASSE)

Le coach de l’ASSE, Ian Cathro, était présent ce jeudi midi en conférence de presse à deux jours du choc face au Red Star.

À deux jours du choc au sommet de la Ligue 2 entre le Red Star et l’AS Saint-Étienne, prévu ce samedi (20h) pour le compte de la neuvième journée, Ian Cathro a fait le point sur l’état de son effectif. Présent ce jeudi en conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur des Verts a confirmé le forfait de Gautier Larsonneur, blessé au genou droit lors de la dernière rencontre face à Rodez. Mais le technicien écossais a également annoncé trois bonnes nouvelles avec les retours de Julien Le Cardinal, Mahmoud Jaber et Zuriko Davitashvili.

Cathro entretient le flou sur la blessure de Larsonneur

Quelques minutes après la publication d’un communiqué médical de l’ASSE confirmant le forfait de Gautier Larsonneur, Ian Cathro est revenu sur la situation de son gardien et capitaine. « Gautier Larsonneur s’est blessé. Il ne sera pas disponible ce week-end. On va investiguer, chercher et communiquer sur la situation de façon plus complète. Je pense que c’est mieux pour moi de ne pas dire des choses que je ne sais pas. On va travailler, discuter et on verra ce qu’on peut dire. Il a une blessure qu’on ne peut pas ignorer. Maintenant il faut qu’on détermine le process, la marche à suivre, quand on sera capable de communiquer, on le fera », a expliqué l’entraîneur stéphanois, qui n’a donc donné aucune indication sur la durée de l’indisponibilité de son portier.

Le Cardinal, Jaber et Davitashvili de retour, Lamba et Svetlin absents !

Ian Cathro a également fait le point sur le reste de son effectif avant le déplacement sur la pelouse du Red Star. Le technicien écossais a confirmé les retours de Julien Le Cardinal, Mahmoud Jaber et Zuriko Davitashvili, tous trois absents lors du dernier match face à Rodez. En revanche, Chico Lamba et Tamar Svetlin manqueront ce choc de Ligue 2.

« Julien Le Cardinal va bien, il est apte, Mahmoud Jaber aussi. Chico Lamba ne l’est pas. Zuriko Davitashvili est prêt, il va bien, il a été malade deux jours la semaine dernière mais ça va. Tamar Svetlin, durant sa trêve internationale, a eu un petit problème qui datait un peu, qu’il a fallu gérer. Il ne sera pas disponible pour cette rencontre. On essaie de le remettre sur pied le plus vite possible. Il a été géré en sélection, ça a été fait mais il est revenu avec un peu de difficulté, certainement à cause des changements d’entrainement. C’est un problème de tendon d’Achille, on doit le gérer, c’est assez commun, il est revenu de cette trêve avec une mauvaise sensation à ce niveau-là, on va l’accompagner avec un programme individuel pour son retour à la compétition. Chico a eu un petit problème aussi je pense qu’il a besoin de deux semaines », a expliqué l’entraîneur des Verts.

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