Prêté par l’ASSE au Séville FC, Lucas Stassin (21 ans) n’a pas encore réussi à vraiment démarré sa saison en Liga. La concurrence règne…

Le passage de Lucas Stassin à Séville ne se déroule pas encore comme espéré. L’attaquant prêté par l’ASSE doit trouver sa place dans un environnement où la concurrence est importante. Mais son avenir international pourrait également s’annoncer particulièrement disputé.

Stassin encore loin des références de Lukaku

Alors que Romelu Lukaku, figure majeure des Diables Rouges, a récemment annoncé sa retraite internationale, la Belgique commence à s’interroger sur sa succession. Dans un récent article, la RTBF s’est penchée sur les candidats susceptibles de prendre la relève de Romelu Lukaku en équipe nationale. Lucas Stassin figure parmi les noms évoqués, aux côtés de Kaye Furo, de Romeo Vermant et de Norman Bassette.

Mais les premiers pas internationaux de ces jeunes attaquants restent encore modestes. La RTBF rappelle notamment que Stassin et Vermant n’ont été convoqués qu’une seule fois par Rudi Garcia, tandis que Bassette avait connu une sélection sous Domenico Tedesco. La comparaison avec Romelu Lukaku à leur âge est particulièrement révélatrice. Lorsqu’il avait 21 ans, le puissant avant-centre comptait déjà 11 buts avec les Diables Rouges. Un rendement exceptionnel qui montre l’ampleur de la tâche pour ceux qui espèrent lui succéder.

Mbambi, le phénomène belge de 15 ans

La RTBF met en effet en lumière un jeune attaquant qui affole les compteurs dans les catégories de jeunes : Jeoffrey Mbambi. À seulement 15 ans, le Belge du Club Bruges réalise des performances impressionnantes avec les U17, une catégorie dans laquelle il évolue déjà en étant surclassé. Ses statistiques donnent le vertige : 9 buts en 5 rencontres, dont quatre doublés. Le tout en seulement 364 minutes de jeu, soit une réalisation toutes les 40 minutes environ ! Au-delà de son efficacité devant le but, Mbambi impressionne également par ses qualités physiques et techniques. Puissant, rapide et doté d’un sens du but déjà très développé, il présente, selon la RTBF, plusieurs similitudes avec Romelu Lukaku.

Le jeune attaquant affiche même déjà une taille de 1,86 mètre, malgré son très jeune âge. La prudence reste évidemment de mise : Jeoffrey Mbambi n’a que 15 ans et doit encore franchir de nombreuses étapes avant de s’imposer chez les professionnels. Mais ses performances commencent déjà à attirer l’attention. Selon la RTBF, certaines rumeurs évoquent même un intérêt de grands clubs européens. Pour Lucas Stassin, cette émergence constitue surtout un signe de la densité de talents offensifs dont dispose la Belgique. L’ancien Stéphanois conserve évidemment du temps devant lui pour s’affirmer chez les Diables Rouges. Mais le buteur de l’ASSE devra rapidement retrouver de l’efficacité et de la régularité pour espérer s’installer dans la hiérarchie.