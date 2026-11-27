En conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro, a de nouveau exprimé sa colère face au traitement réservé aux supporters stéphanois à Reims (1-0).

Cinq jours après la victoire de l’AS Saint-Étienne sur la pelouse du Stade de Reims (0-1), la polémique autour du traitement réservé aux supporters stéphanois ne retombe pas. Pour rappel, près de 1 000 fans des Verts avaient été empêchés d’assister à la rencontre au stade Auguste-Delaune, malgré des décisions de justice favorables à leur déplacement. S’il avait déjà tenu à dédier ce précieux succès au peuple vert samedi dernier, Ian Cathro est revenu plus longuement sur ces événements ce jeudi, en conférence de presse, à deux jours de la réception de Villefranche en Coupe de France.

Ian Cathro monte de nouveau au créneau pour les supporters de l’ASSE

Toujours marqué par les événements survenus en Champagne, l’entraîneur stéphanois n’a pas caché son incompréhension et a appelé les différentes parties prenantes à prendre leurs responsabilités pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise. « Mon opinion, c’est que ce sont des situations qui ne devraient pas arriver », a notamment lâché le technicien écossais, dans des propos rapportés par Peuple Vert.

« Ce que je ressens, moi, c’est de la tristesse, de la frustration, peut-être même de la colère », a poursuivi Ian Cathro. Le coach des Verts a ensuite rappelé le rôle essentiel des supporters dans le football, insistant sur les sacrifices financiers et personnels consentis par ces derniers pour accompagner leur équipe. S’il reconnaît ne pas disposer de tous les éléments du dossier pour se prononcer sur son volet juridique, l’Écossais souhaite que des mesures soient prises pour éviter de nouveaux épisodes de ce genre. Et ce, au-delà du seul cas de l’ASSE, puisqu’il estime que l’ensemble des supporters français mérite de bénéficier de meilleures conditions de déplacement. Un nouveau message fort envoyé par Ian Cathro en faveur du peuple vert.